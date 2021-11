Es war ein ungewohnt schwacher Börsenauftakt in New York für die Highflyer der vergangenen Monate, BioNTech und Moderna. Die beiden Anteilscheine der Impfstoffhersteller rauschten kurz nach Handelsbeginn um jeweils etwa sieben Prozent nach unten. Denn die Variante Omikron stellt die Impfstoffhersteller nach Ansicht von Moderna-Chef Stephane Bancel vor große Herausforderungen.Es werde vermutlich Monate dauern, bis die Pharmabranche in großem Stil Vakzine herstellen könne, die auch bei dieser Variante ...

