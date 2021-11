Der Dow Jones Industrial gibt im frühen Handel um 0,80 Prozent auf 34 854,15 Punkte nach.New York - Der Erholungsversuch an der New Yorker Wall Street vom Wochenstart hat am Dienstag erst einmal ein Ende gefunden. Erneut haben Corona-Sorgen die Anleger fest im Griff, nachdem Moderna-Chef Stephane Bancel der «Financial Times» gesagt hatte, bestehende Impfstoffe dürften mit der neuen Omikron-Variante ihre Probleme haben. Es werde wohl länger dauern, bis angepasste Vakzine in...

Den vollständigen Artikel lesen ...