MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat eine neue Alternativ-App zur chinesischen Kurzvideo-Plattform Tiktok auf den Markt gebracht. Die App Yappy stammt von einer Tochterfirma des Staatskonzerns Gazprom und ist in den russischen App-Stores für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Die Firma Gazprom-Media, die auch die russische Youtube-Alternative Rutube besitzt, hatte die Entwicklung einer solchen App Ende 2020 angekündigt. Eine erste russische Tiktok-Alternative gab es damals schon von der Social-Media-Plattform VKontakte. Tiktok zählt zu rund einem Dutzend ausländischer IT-Riesen, denen nach einem neuen Gesetz in Russland Sanktionen drohen, sollten sie dort bis Jahresende keine Filiale eröffnet haben.

Dass Tiktok in Russland in naher Zukunft wirklich blockiert und ersetzt werden könnte, hält der Internetaktivist Stanislaw Schakirow allerdings für nicht wahrscheinlich: Die Chinesen seien bekannt dafür, mit der russischen Regierung zu kooperieren, sagte der technische Direktor der russischen Nichtregierungsorganisation Roskomswoboda der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Deshalb denke ich nicht, dass Yappy mit dem Ziel geschaffen wurde, Tiktok zu ersetzen." Angesichts der starken Konkurrenz auf dem Markt glaube er auch nicht, dass Yappy in Russland allzu erfolgreich sein werde.

Russische Behörden gehen immer wieder gegen ausländische IT-Riesen vor - oft auch, weil diese verbotene Inhalte angeblich nicht konsequent gelöscht haben. Oppositionelle sehen dadurch das freie Internet in Russland in Gefahr. Präsident Wladimir Putin hingegen verteidigte am Dienstag bei einem Wirtschaftsforum die Regulierung des Internets in einigen Bereichen als notwendig. Sie dürfe aber wirtschaftliche Aktivitäten nicht behindern./haw/DP/ngu