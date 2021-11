NEW YORK (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ViacomCBS will seine Film- und Fernsehproduktion CBS Studio Center für voraussichtlich 1,85 Milliarden US-Dollar (1,64 Mrd Euro) verkaufen. Neue Eigentümer sollen die Immobilien-Investoren Hackman Capital und Square Mile Capital sein, wie ViacomCBS am Dienstag in New York mitteilte. Der Verkauf ermögliche es, Kapital für strategisches Wachstum umzuschichten, begründete Finanzchef Naveen Chopra den Schritt. Der Deal soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. CBS Studio ist bekannt für Produktionen wie Seinfeld oder Big Brother./ngu/mis