Bayer hat ehrgeizige Ziele. So gab der Leverkusener Pharma- und Agrarchemieriese heute bekannt, dass man in der Onkologie bis zum Jahre 2030 zu den Top-10 der Branche aufsteigen will. Aktuell befinden sich die Leverkusener noch auf dem 14. Platz.Christian Rommel, Leiter Forschung und Entwicklung der Pharmasparte des DAX-Konzerns betonte: "Die Onkologie ist für uns von strategischer Bedeutung. Es ist unser Ziel und unser Anspruch, dass wir in diesem Feld bis 2030 zu den Top 10 Pharmaunternehmen gehören ...

