Microsoft-Boss Satya Nadella hat mit einem großen Aktienverkauf für Aufsehen gesorgt. Der CEO von Microsoft verkaufte die Hälfte seiner Anteile am US-Großkonzern. Das finanzielle Volumen des Aktienpaketverkaufs von Nadella hat es in sich: Es beläuft sich umgerechnet auf rund 246 Millionen Euro (285 Millionen Dollar), da es sich um 840.000 Anteilsscheine handelte. Das geht aus einer Pflichtmitteilung von Microsoft an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Nadella trennte sich von dem großen Paket in insgesamt 16 Blöcken, aufgeteilt auf Montag und Dienstag...

