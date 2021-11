DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.131 Pkt - Keine Unternehmensnachrichten

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine wichtigen Unternehmensnachrichten gab es im nachbörslichen Handel am Dienstag. Daher sei das Geschäft in recht ruhigen Bahnen verlaufen. Die Umsätze seien jedoch insgesamt recht hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.131 15.100 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

