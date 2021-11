NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein überraschend schwacher Ausblick für das laufende vierte Quartal des Geschäftsjahres hat die Aktien des SAP -Rivalen Salesforce am Dienstag im nachbörslichen US-Handel belastet. Die fielen um gut 6 Prozent auf 268 US-Dollar. Im Hauptgeschäft wäre das der niedrigste Kurs seit Anfang Oktober. Zum Vergleich: in der ersten November-Hälfte waren sie noch auf einen Rekord von fast 312 Dollar gestiegen, bevor wieder größere Corona-Sorgen und letztlich die neue Corona-Variante Omicron die Börsen weltweit nach unten zogen./mis