London (ots/PRNewswire) -Adalvo, eines der führenden globalen B2B-Pharmaunternehmen mit Handelspartnerschaften in mehr als 100 Ländern, hat die Zertifizierung als einer der besten Arbeitsplätze des Jahres 2021 erhalten. Adalvo erhält diese Zertifizierung zum ersten Mal und schreibt die Leistung dem Engagement der Mitarbeiter für Spitzenleistungen und gemeinsame Werte zu. Im Kontext der COVID-19-Pandemie, die zu erheblichen Herausforderungen und Beeinträchtigungen im Bereich der Beschäftigung geführt hat, ist dieser Erfolg von besonders großer Bedeutung.Die Zertifizierung basiert auf einer strengen Bewertungsmethodik und einem Rahmen, der die neuesten Trends am Arbeitsplatz widerspiegelt. Adalvo hat in den Bereichen Vielfalt und Inklusion hervorragende Ergebnisse erzielt, Chancengleichheit am Arbeitsplatz gefördert und ein flexibles, transparentes und unterstützendes Umfeld geschaffen. Gabi Cassar, Leiterin Personal und Unternehmenskommunikation, erklärte zu der Zertifizierung: "Es war uns eine große Freude, am Best Places to Work-Zertifizierungsprogramm teilzunehmen. Der Prozess verlief von Anfang bis Ende effizient und nahtlos. Die Online-Plattform ist sehr effektiv, was den Prozess der Bereitstellung relevanter Informationen und Daten erleichtert hat. Wir freuen uns sehr, diese Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen zu haben und den renommierten Titel "Best Place to Work" führen zu können. Unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur sind ein wichtiger Teil unserer Strategie für den langfristigen Erfolg und wir werden auch weiterhin sicherstellen, dass sich unsere unternehmensinternen Gepflogenheiten weiter verbessern, während das Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt."Jedes Jahr bewerben sich mehr als 250 Unternehmen in ganz Europa um die Zertifizierung. Die teilnehmenden Unternehmen werden durch zwei Beurteilungsverfahren bewertet und nach Erfüllung der Qualifikationskriterien für einen Zeitraum von einem Jahr als "Best Place to Work" zertifiziert.Die Auszeichnung Best Place to Work vergleicht die Unternehmen mit Organisationen ähnlicher Größen und Branchen, stellt einen wertvollen Maßstab für Mitarbeiter dar und hilft den Unternehmen, die besten Fachkräfte zu rekrutieren und diese zu halten.INFORMATIONEN ZUM BEST PLACES TO WORK-PROGRAMMBest Places To Work ist eine hoch angesehene Zertifizierung, die Unternehmen als "Arbeitgeber der Wahl" auszeichnet. Das Programm zertifiziert und würdigt führende Arbeitgeber in zahlreichen Ländern der Welt mit einer firmeneigenen Bewertung, die die Attraktivität eines Unternehmens in einem zweistufigen Prozess und über acht Merkmale am Arbeitsplatz analysiert. Werden Sie Teil unserer Community auf LinkedIn, Twitter und Facebook.Weitere Informationen finden Sie auf www.bestplacestoworkfor.orgINFORMATIONEN ZU ADALVOSeit 2018 hat Alvogen aus Adalvo, einer ursprünglich internen B2B-Plattform, eine separate Geschäftseinheit mit Fokus auf internationale Märkte gemacht. Adalvo hat mit über 500 Transaktionen und einem Weltklasse-Portfolio von 60 differenzierten Medikamenten ein bemerkenswertes Wachstum erzielt. Es ist derzeit eines der am schnellsten wachsenden B2B-Pharmaunternehmen weltweit und bedient Partner und Patienten in über 100 Märkten auf der ganzen Welt.Maria Mercedes | maria@bestplacestoworkfor.org | +44 208 895 6562Original-Content von: Best Places To Work, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160347/5087208