Atlanta (ots/PRNewswire) -LexisNexis® Risk Solutions gab bekannt, dass das Unternehmen in der Chartis Research RiskTech100®-Studie 2022 den 11. Platz belegt und damit in der umfassendsten unabhängigen Studie über die weltweit wichtigsten Akteure im Bereich Risiko- und Compliance-Technologie seit dem letzten Jahr um sechs Plätze aufgestiegen ist. LexisNexis Risk Solutions wurde außerdem von Chartis Research zum vierten Mal in Folge als Kategoriesieger für Finanzkriminalität - Daten ausgewählt."LexisNexis Risk Solutions entwickelt sich ständig weiter und passt seine Risiko- und Compliance-Technologie an die Bedürfnisse seiner Kunden an", sagt Phil Mackenzie, Senior Research Specialist bei Chartis Research. "Sowohl der vierte Sieg in einer Kategorie in Folge als auch der beeindruckende Aufstieg in unserer jährlichen Rangliste zeigen das Engagement des Unternehmens für Innovation. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Zukunft für seine Fähigkeiten im Bereich von Finanzkriminalität-Compliance bereithält."LexisNexis Risk Solutions hat durch seine analytische Verknüpfung und seine bahnbrechende Technologie, die digitale Identitätsdaten nutzt, um die Arbeitsabläufe zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu verändern, Pionierarbeit bei der Sammlung umfangreicher Datensätze im Bereich der globalen Finanzkriminalität geleistet. Im Jahr 2021 kündigte LexisNexis Risk Solutions eine Fusion mit Accuity an, wodurch einer der größten globalen Anbieter von Risiko- und Compliance-Lösungen entsteht. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen wurde eine Produktpalette geschaffen, die nun einen noch größeren Kundennutzen bietet, indem sie durch eine effektive Überwachung des Kundenportfolios umsetzbare Entscheidungen ermöglicht.Im August 2021 hat LexisNexis Risk Solutions sein Compliance-Portfolio im Bereich der Finanzkriminalität durch die Übernahme von TruNarrative erweitert. TruNarrative bietet eine Cloud-basierte Orchestrierungsplattform, die Finanzkriminalität und Betrug aufdeckt und verhindert.In diesem Jahr kündigte LexisNexis Risk Solutions auch die Verfügbarkeit seiner Financial Crime Digital Intelligence-Lösung an, die digitale Identitätsdaten nutzt, um die Arbeitsabläufe zur Einhaltung von Finanzkriminalität zu verändern. Die Lösung bietet Compliance-Teams die Möglichkeit, mit den eskalierenden Sanktionsrisiken, die mit der beschleunigten Einführung digitaler Transaktionen einhergehen, Schritt zu halten und diese zu mindern."Wir fühlen uns geehrt, dass Chartis Research LexisNexis Risk Solutions erneut als Branchenführer im Bereich Risiko- und Compliance-Technologie anerkannt hat", sagte Leslie Bailey, Vice President of Financial Crime Compliance Strategy, LexisNexis Risk Solutions. "2021 war ein Jahr der Veränderung für unser Unternehmen, und wir entwickeln weiterhin neue Produkte, die den Industriestandard für Lösungen zur Einhaltung von Finanzkriminalität für unsere Kunden setzen."