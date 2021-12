Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 17. November gaben GEEKVAPE, eine weltweit führende Vape-Marke, und People's Insurance Company of China (PICC), ein Fortune Global 500-Unternehmen, eine strategische Zusammenarbeit im Bereich International Warranty Service (IWS) bekannt, in deren Rahmen die beiden Parteien eine Produktsicherheitshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von bis zu 1 Milliarde Yuan (ca. 160 Millionen US-Dollar) unterzeichneten. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von GEEKVAPE für den Schutz der Rechte und Interessen der Verbraucher als Marke für Unterhaltungselektronik.Die Produktqualität ist für das Überleben, das Wachstum und den Erfolg eines Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Für GEEKVAPE ist vor allem die Produktqualität ein fester Bestandteil des Unternehmens. GEEKVAPE und seine Produkte der Geek-Serie haben die CE-, RoHS-, EU TPD-, KC- und TÜV Rheinland-Zertifizierungen erhalten. Von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion führt GEEKVAPE strenge Inspektions- und Qualitätskontrollen durch. Im Bereich des Verkaufs und des Kundendienstes war und ist das Unternehmen stets bestrebt, den Verbrauchern qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, die durch Garantien abgesichert sind, so dass die Verbraucher ihre Produkte mit Vertrauen kaufen und in aller Ruhe verwenden können. Diese strengen Anforderungen an die Produktqualität ermöglichen es der Marke, eine Ausbeute von 99,6 % zu gewährleisten, obwohl sie jährlich mehr als 60 Millionen Produkte ausliefert.Der internationale Garantieservice, der das Ergebnis der strategischen Zusammenarbeit mit PICC ist, ist ein zusätzlicher Schutz und eine Verpflichtung, die GEEKVAPE den Verbrauchern bietet.PICC, ein bekannter Name im chinesischen Versicherungssektor, war der Versicherungspartner der Olympischen Spiele 2008 in Peking und der Weltausstellung 2010 in Shanghai. Der Versicherer stellt strenge Anforderungen an die Qualifikation der Versicherungsnehmer. Nach einer umfassenden Untersuchung und Bewertung der Produktqualität, der Markenbekanntheit, der allgemeinen Robustheit, der Kreditwürdigkeit und des Marktfeedbacks von GEEKVAPE entschied sich die PICC für GEEKVPAE als ihren Partner. Diese Entscheidung spiegelt auch das Vertrauen der PICC in die Produktqualität und -sicherheit von GEEKVAPE wider.Diese Zusammenarbeit umfasst die gesamte Produktlinie von GEEKVAPE und seine Untermarke GEEKBAR. Die Ernennung zum strategischen Partner von PICC für den internationalen Garantieservice zeigt auch das Engagement von GEEKVAPE, den Verbrauchern weltweit ein höheres Maß an Produktsicherheit zu bieten, und unterstreicht nicht nur den Respekt und das Verantwortungsbewusstsein von GEEKVAPE gegenüber den Verbrauchern, sondern auch die Bereitschaft des Unternehmens, seine soziale Verantwortung als internationale Technologiemarke wahrzunehmen und die Branche bei der Verbesserung des Services im Bereich des Dampfen weiterhin anzuführen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1698926/This_signing_scene_PICC_Geekvape.jpgPressekontakt:Elliott Hoelliott@geekvape.com+86-17608386706Original-Content von: Geekvape, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158285/5087224