Der amerikanische Industriekonzern W.W. Grainger, Inc. (ISIN: US3848021040, NYSE: GWW) wird seinen Aktionären am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 1,62 US-Dollar ausschütten. Record date war der 8. November 2021. Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet insgesamt 6,48 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 481,41 US-Dollar (Stand: 30. November 2021) ...

