HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Genmab AS bei einem Kursziel von 2200 dänischen Kronen mit "Sell" aufgenommen. Der Antikörperspezialist sei ein "superteurer Superstar", schrieb Analystin Xian Deng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit fünf Produkten am Markt und einer Pipeline, "die einem die Socken auszieht", gehörten die Dänen zu den besten europäischen Biotech-Unternehmen. Mit der Bewertung fühlt sich Deng allerdings nicht mehr wohl, seit sie eigentlich fast schon zwei weitere mit dem Blockbuster Darzalex vergleichbare Forschungserfolge voraussetzt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DK0010272202