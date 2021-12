Atlanta - Der US-Nachrichtensender CNN hat seinen Starmoderator Chris Cuomo "auf unbestimmte Zeit" suspendiert. Hintergrund sei die Veröffentlichung neuer Dokumente in Zusammenhang mit den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen seinen Bruder, New Yorks Ex-Gouverneur Andrew Cuomo, teilte CNN mit.



Demnach soll Chris Cuomo in die Verteidigung seines Bruders enger als bisher bekannt involviert gewesen sein. Die durch die Staatsanwaltschaft veröffentlichten Dokumente, in die man im Vorfeld nicht eingeweiht gewesen sei, würden "ernsthafte Fragen" aufwerfen, so ein CNN-Sprecher. Der suspendierte Moderator lehnt nach Angaben des Senders vorerst eine Stellungnahme ab. Andrew Cuomo war infolge der Belästigungsvorwürfe im August 2021 als Gouverneur zurückgetreten.



Sein Bruder hatte damals bereits zugegeben, den Gouverneur mit Ratschlägen unterstützt zu haben. "Als Chris uns gegenüber zugab, den Mitarbeitern seines Bruders Ratschläge gegeben zu haben, hat er unsere Regeln gebrochen", sagte jetzt der CNN-Sprecher dazu. Man habe damals auch die "einzigartige Position" verstanden, in der er sich befunden habe. Die neuen Dokumente würden aber ein neues Licht auf den Fall werfen.



Chris Cuomo gilt als eines der wichtigsten Gesichter des Senders. Er ist vor allem als Moderator der Abendsendung "Cuomo Prime Time" bekannt. Seine Show ist häufig die meistgesehene CNN-Sendung des Tages.

