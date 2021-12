DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Angesichts einer "sehr starken" Wirtschaft und eines "hohen" Inflationsdrucks ist es nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell sinnvoll, dass die US-Notenbank die Rückführung der Nettowertpapierkäufe beschleunigt. "Die Wirtschaft ist sehr stark und der Inflationsdruck ist hoch, und daher ist es meiner Meinung nach angemessen, die Rückführung der Ankäufe von Vermögenswerten in Erwägung zu ziehen... vielleicht ein paar Monate früher", sagte Powell bei einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats. Erst Anfang November hatte die Fed damit begonnen, ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Damit würden die Käufe im Juni auslaufen. Fed-Beobachter gehen davon aus, dass die Fed das Tempo dieses Taperings verdoppeln könnte, so dass die Käufe schon im März enden, obwohl es Bedenken gab, dass die Fed das Tapering wegen der Omikron-Variante des Coronavirus verzögern würde. Powell sagte, die Fed werde in den nächsten zwei Wochen vor der nächsten Sitzung am 14. und 15. Dezember mehr über die neue Variante erfahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:05 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm - CH 08:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 61,1 zuvor: 61,1 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 53,6 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 57,8 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 58,3 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 57,8 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +506.000 Stellen zuvor: +571.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,1 1. Veröff.: 59,1 zuvor: 58,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 61,1 Punkte zuvor: 60,8 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.233,00 +0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.604,50 +0,8% E-Mini-Future Nsdq-100 16.365,50 +1,3% Nikkei-225 28.036,55 +0,8% Schanghai-Composite 3.567,83 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 172,22 -13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.100,13 -1,2% DAX-Future 15.126,00 -1,4% XDAX 15.131,07 -1,4% MDAX 33.890,75 -0,5% TecDAX 3.838,55 -0,1% EuroStoxx50 4.063,06 -1,1% Stoxx50 3.593,42 -0,9% Dow-Jones 34.483,72 -1,9% S&P-500-Index 4.567,00 -1,9% Nasdaq-Comp. 15.537,69 -1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,35 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach der erneuten Bärenattacke am Vortag dürften Europas Börsen am Mittwoch kräftig erholt starten. Falkenhafte Töne von Fed-Präsident Jerome Powell hatten die Stimmung belastet. Angesichts der inflationären Risiken und der starken Wirtschaft hatte sich Powell für eine beschleunigte Rückführung der Wertpapierkäufe ausgesprochen. Es steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed früher als erwartet an der Zinsschraube dreht - der Markt preist nach den Powell-Aussagen aktuell eine Zinserhöhung im März kommenden Jahres nun mit 26 Prozent ein, nach 18 Prozent am Vortag. Zugleich deuten die Powell-Aussagen aber an, dass die US-Notenbank derzeit keine größere Gefahr durch die Omikron-Variante sieht. Für etwas Erleichterung sorgen auch Kommentare durch Biontech-CEO Ugur Sahin, der davon ausgeht, dass die existierenden Impfstoffe vor einem schweren Krankheitsverlauf auch bei Omikron schützen. Zuvor hatten Aussagen des Moderna-Chefs für Unruhe an den Märkten gesorgt, der vor einer geringeren Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Variante gewarnt hatte.

RÜCKBLICK: Schwach - Für Bewegung sorgten die Nachrichten rund um die neue Virusvariante Omikron und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Omikron schürte weiter Sorgen vor neuen Lockdowns und einer erneuten Abschwächung der Weltwirtschaft. Das setzte Konjunktur-, besonders aber Reise-und Freizeitaktien zu (-2,5%). Auslöser waren Aussagen des Moderna-Chefs, wonach die vorhandenen Impfstoffe eine deutlich geringere Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante zeigen. Belastend wirkte auch, dass US-Notenbankchef Jerome Powell Omikron-bedingten Spekulationen über ein langsameres Tempo bei der Straffung der Geldpolitik einen Dämpfer erteilte und sogar eine Beschleunigung in Aussicht stellte angesichts der beharrlich hohen Inflationsraten. Tendenziell gesucht waren die als sicherer Hafen geltenden Anleihen. Siemens fielen um 2,3 Prozent, teils auch durch Umschichtungen, nachdem der Wettbewerber Schneider Electric (+3,3%) mit ambitionierten neuen Zielen aufgewartet hatte. Jefferies nannte sie "beeindruckend". Inditex (-6,1%) hatte einen Umbau an der Spitze mitgeteilt. Unter anderem verlässt der von Analysten hoch geschätzte Aufsichtsratschef das Unternehmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Einzeltitel im DAX wie Deutsche Post, Deutsche Telekom oder auch SAP büßten bis zu rund 3 Prozent ein. Sartorius stiegen um 4,7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Anleger setzten darauf, dass die Testkapazitäten wegen der Omikron-Variante wieder hochgefahren werden müssen. Verbio verteuerten sich nach einer Prognoserhöhung gegen den schwachen Markt um 4,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine wichtigen Unternehmensnachrichten gab es im nachbörslichen Handel am Dienstag. Daher sei das Geschäft in recht ruhigen Bahnen verlaufen. Die Umsätze seien jedoch insgesamt recht hoch gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Überraschend falkenhafte Töne von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben am Dienstag an der Wall Street für kräftige Abgaben gesorgt. Der Fed-Chairman sprach von einer sehr starken Wirtschaft und weiter hohem inflationären Druck, weshalb es angemessen sei, über eine Beschleunigung des beim November-Treffen der Notenbanker eingeleiteten sogenannten Taperings zu diskutieren. Es steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed früher als erwartet an der Zinsschraube dreht. Aber auch die Sorgen vor der neuen Omikron-Variante verstärkten sich. Grund waren Aussagen von Moderna-Chef Stephane Bancel, wonach vorhandene Impfstoffe weniger wirksam gegen die Virus-Variante sein dürften und es zudem Monate dauern könne, bis passende Impfstoffe in Massen produziert würden. Vor diesem Hintergrund verloren Moderna 4,1 Prozent und Biontech 3,1 Prozent. Verkauft wurden Aktien von Unternehmen, die von den wieder drohenden verstärkten Lockdowns besonders betroffen wären. Dazu zählten Fluggesellschaften und Unternehmen aus der Reise- und Freizeitbranche.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,54 5,5 0,48 42,2 5 Jahre 1,15 0,3 1,15 79,4 7 Jahre 1,36 -3,2 1,40 71,6 10 Jahre 1,44 -6,0 1,50 52,0 30 Jahre 1,79 -6,6 1,85 14,0

Der US-Anleihemarkt zeigte nach den Powell-Aussagen ein geteiltes Bild. Während die Renditen der zehn- und 30-jährigen Papiere deutliche Abgaben verzeichneten, legte die Rendite zweijähriger Titel kräftig zu. Die Aussagen von Powell, angesichts des Risikos einer höheren Inflation eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe im Dezember in Erwägung zu ziehen, führten zu einer weiteren Verflachung der Renditekurve, hieß es. Der Spread zwischen den Renditen zwei- und 10-jähriger Staatsanleihen verringerte sich auf ein Niveau, das seit Januar nicht mehr erreicht wurde.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1330 -0,1% 1,1338 1,1270 -7,2% EUR/JPY 128,56 +0,2% 128,34 127,84 +2,0% EUR/CHF 1,0431 +0,1% 1,0883 1,0398 -3,5% EUR/GBP 0,8506 -0,3% 0,8527 0,8519 -4,8% USD/JPY 113,46 +0,2% 113,19 113,44 +9,9% GBP/USD 1,3320 +0,2% 1,3297 1,3230 -2,5% USD/CNH 6,3656 -0,0% 6,3667 6,3786 -2,1% Bitcoin BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.468,76 +97,5%

