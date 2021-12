Vancouver, British Columbia - 1. Dezember 2021 - Noram Lithium Corp. ("Noram" oder das "Unternehmen") (TSX.V: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt heute die Ernennung von Peter A. Ball zum President und Chief Operating Officer bekannt. Mit der Ernennung von Herrn Ball wird die Geschäftsleitung von Noram zu jenem Zeitpunkt gestärkt, an dem sich das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Zeus in Nevada mit dem bevorstehenden Abschluss seiner wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") von einem Projekt in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium zu einem Projekt in der Erschließungsphase entwickelt, das für das Unternehmen alles verändern könnte.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme von Herrn Ball in unser Team, während wir von einem Explorations- zu einem Erschließungsunternehmen übergehen", erklärt Sandy MacDougall, CEO von Noram Lithium. "Peter ist eine Führungskraft mit umfassender Kapitalmarktexpertise und bringt Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätigkeit im Bergbausektor in das Unternehmen ein. Peter verstärkt das Managementteam in erheblichem Maße, während wir unser Lithiumprojekt Zeus in Richtung Produktion weiterentwickeln."

"Es ist mir eine Riesenfreude, dem außergewöhnlichen Team von Noram Lithium in dieser wichtigen Übergangsphase der Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Lithiumprojekts Zeus beizutreten", meint Herr Peter A. Ball, der neue President und COO von Noram. "Ich freue mich über die Gelegenheit, an der Lithium-Erschließungsgeschichte von Noram teilzuhaben und die aktuelle globale Hausse für Batteriemetalle zu nutzen. Bei Noram verfolgen wir eine aggressive und zielgerichtete Strategie zur Erschließung von Ressourcen, um zu einem umfassenden Verständnis der Wirtschaftlichkeit des Lithiumprojekts Zeus zu gelangen. Wir sind der Ansicht, dass die bevorstehende PEA, die noch vor Ende 2021 abgeschlossen werden soll, dem Markt und den globalen Anlegern im Bereich Lithium und Batteriemetalle deutlich vor Augen führen wird, dass das Projekt Zeus das Potenzial hat, nicht nur die Produktionsphase zu erreichen, sondern auch die Endverbraucher von Batteriemetallen in bedeutendem Maße dabei zu unterstützen, die Versorgungsengpässe, die sich für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus abzeichnen, zu bewältigen. Das Ressourcenmodell des Projekts Zeus lässt eine hochgradige, oberflächennahe Lithiumlagerstätte erkennen, die überdies in Nevada angesiedelt ist - einer der führenden Bergbauregionen weltweit. Zeus grenzt auch direkt an den einzigen Lithiumproduzenten in den Vereinigten Staaten an. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zum Verlauf des bevorstehenden Jahres, des vermutlich größten Jahres in der Geschichte von Noram, zu leisten, während wir unser Hauptaugenmerk darauf legen, das Lithiumprojekt Zeus unter unseren Mitbewerbern hevorzuheben und unsere Aktionäre für ihre Unterstützung zu belohnen."

Herr Ball verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit nachgewiesener Führungserfahrung von mehr als dreißig Jahren im Bergbau- und Finanzsektor. Er hat seine Kompetenzen in der Rohstoffbranche auf internationaler Ebene unter Beweis gestellt und war in leitenden Funktionen in den Bereichen Wirtschaft, Technik, Finanzen und Wertpapiere tätig. Herr Ball hatte verschiedene Management- und Führungspositionen bei zahlreichen Unternehmen inne, zuletzt bei NV Gold Corp. in Nevada sowie bei Redstar Gold Corp., Columbus Gold Corp., Hudson Bay Mining & Smelting, Echo Bay Mines Ltd., RBC Dominion Securities und Eldorado Gold Corp. Herr Ball ist Absolvent der Haileybury School of Mines und des Georgian Business College. Er ist ein Mitglied von CIMM.

Noram hat einem leitenden Angestellten und einem Berater des Unternehmens 1.000.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen haben eine Laufzeit von zehn (10) Jahren, die am 30. November 2031 erlischt, und können zum Ausübungspreis von je 0,77 $ jeweils gegen eine Aktie eingetauscht werden. Die Gewährung der Optionen erfolgte im Einklang mit dem 10%igen rollierenden Aktienoptionsplans des Unternehmens und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp (TSX.V: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) ist ein kanadisches Lithiumexplorationsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium. Noram bemüht sich darum, das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Zeus durch die Erstellung einer wirtschaftlichen Erstbewertung bis Ende 2021 vom derzeitigen fortgeschrittenen Ressourcenstadium in die Erschließungsphase zu überführen. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus ("Zeus") in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 400 ppm Li über eine aktuelle NI 43-101-konforme nachgewiesene und angedeutete Ressource im Umfang von 363 Millionen Tonnen mit 923 ppm Lithium sowie eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen Lithium mit 884 ppm Lithium.

Norams langfristige Strategie besteht darin, sich als führendes Unternehmen in der Erschließung von Lithiumlagerstätten zu positionieren, ein kostengünstiger Produzent und Anbieter zu werden und Lithium auf den Märkten in Europa, Nordamerika und Asien zu verkaufen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

CEO und Director

Investor Relations-Kontakt:

Rich Matthews

Managing Partner

Integrous Communications

mailto:rmatthews@integcom.us

+1 604 757 7179

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62942Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62942&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65542K1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA65542K1030