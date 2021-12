Der Euro hat sich am Mittwoch nach starken Kursverlusten vom Vortag stabilisiert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nach starken Kursverlusten vom Vortag über 1,13 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1335 Dollar und damit nahezu gleich viel wie am Dienstagabend. Auch gegenüber dem Franken kann sich der Euro erholen und wird im frühen Geschäft zu 1,0432 Franken gehandelt, nachdem er am Vortag bei 1,03885 noch in neues Jahrestief erreicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...