TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,9 (Oktober: 50,6) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 50,1 (Vormonat: 49,2) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +506.000 Stellen zuvor: +571.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,1 1. Veröff.: 59,1 zuvor: 58,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 61,1 Punkte zuvor: 60,8 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.610,50 +1,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.392,50 +1,5% Nikkei-225 27.935,62 +0,4% Hang-Seng-Index 23.737,90 +1,1% Kospi 2.899,72 +2,1% Schanghai-Composite 3.569,44 +0,2% S&P/ASX 200 7.235,90 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der Talfahrt des Vortages zeigen sich die Börsen mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Erholung fällt aber zum Teil recht mager aus. Dies liegt auch an überraschend falkenhaften Tönen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Während die Äußerungen die Wall Street noch schwer belastet hatten, hören Händler in Asien vor allem die positiven Botschaften zum Konjunkturverlauf heraus. Auch aus China kommen optimistische Verlautbarungen zur Konjunkturentwicklung 2022. Dies seien gerade vor dem Hintergrund der Coronapandemie ermutigende Signale, heißt es. Zudem stellte Chinas Politik eine stärkere Unterstützung für Unternehmen in Aussicht. Aber so ganz verliert die Omikron-Variante des Coronavirus ihren Schrecken nicht. Händler sprechen von anhaltender Verunsicherung der Anleger. Die am Vortag schwächsten Börsen in Hongkong, Seoul und Tokio führen derweil das Feld der Gewinner an. Analysten verweisen auf eine Stabilisierung der chinesischen Volkswirtschaft. Die Talsohle der Wachstumsschwäche könnte durchschritten sein. Im chinesischen Kernland tut sich derweil aber weiterhin nicht viel an den Börsen. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November verlangsamt, wie der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor zeigt. Besonders kräftig fällt die Erholung in Südkorea aus. Gestützt wird die Stimmung von besser als gedacht ausgefallenen Handelsdaten. In Tokio zeigt sich der Nikkei-255 nur mäßig erholt vom Vortagesabsturz. Investoren fürchteten verschärfte staatliche Maßnahmen gegen die sich ausbreitende Omikron-Variante, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Salesforce hatte zwar mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Allerdings blieb der Ausblick für das laufende Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie fiel um 6,2 Prozent. Ambarella schossen dagegen um 13,6 Prozent in die Höhe. Der Hersteller von Halbleitern kehrte in der dritten Periode in die Gewinnzone zurück. Die Umsätze übertrafen zudem die Markterwartungen. Mastercard legten um 0,8 Prozent zu. Das Kreditkartenunternehmen hatte die Dividende um 11 Prozent angehoben und zugleich ein Aktienrückkaufprogramm über 8 Milliarden Dollar aufgelegt. HPE verloren nach Geschäftsausweis 2,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.483,72 -1,9% -652,22 +12,7% S&P-500 4.567,00 -1,9% -88,27 +21,6% Nasdaq-Comp. 15.537,69 -1,6% -245,14 +20,6% Nasdaq-100 16.135,92 -1,6% -263,32 +25,2% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 2.081 Mio 990 Mio Gewinner 708 1.858 Verlierer 2.710 1.523 Unverändert 114 123

Sehr schwach - Überraschend falkenhafte Töne von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben an der Wall Street für kräftige Abgaben gesorgt. Der Fed-Chairman sprach von einer sehr starken Wirtschaft und weiter hohem inflationären Druck, weshalb es angemessen sei, über eine Beschleunigung des beim November-Treffen der Notenbanker eingeleiteten sogenannten Taperings zu diskutieren. Es steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed früher als erwartet an der Zinsschraube dreht. Aber auch die Sorgen vor der neuen Omikron-Variante verstärkten sich. Grund waren Aussagen von Moderna-Chef Stephane Bancel, wonach vorhandene Impfstoffe weniger wirksam gegen die Virus-Variante sein dürften und es zudem Monate dauern könne, bis passende Impfstoffe in Massen produziert würden. Vor diesem Hintergrund verloren Moderna 4,1 Prozent und Biontech 3,1 Prozent. Verkauft wurden Aktien von Unternehmen, die von den wieder drohenden verstärkten Lockdowns besonders betroffen wären. Dazu zählten Fluggesellschaften und Unternehmen aus der Reise- und Freizeitbranche.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,54 5,5 0,48 42,2 5 Jahre 1,15 0,3 1,15 79,4 7 Jahre 1,36 -3,2 1,40 71,6 10 Jahre 1,44 -6,0 1,50 52,0 30 Jahre 1,79 -6,6 1,85 14,0

Der US-Anleihemarkt zeigte nach den Powell-Aussagen ein geteiltes Bild. Während die Renditen der zehn- und 30-jährigen Papiere deutliche Abgaben verzeichneten, legte die Rendite zweijähriger Titel kräftig zu. Die Aussagen von Powell, angesichts des Risikos einer höheren Inflation eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe im Dezember in Erwägung zu ziehen, führten zu einer weiteren Verflachung der Renditekurve. Der Spread zwischen den Renditen zwei- und 10-jähriger Staatsanleihen verringerte sich auf ein Niveau, das seit Januar nicht mehr erreicht wurde.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,1333 -0,0% 1,1338 1,1331 -7,2% EUR/JPY 128,75 +0,3% 128,34 128,23 +2,1% EUR/GBP 0,8504 -0,3% 0,8527 0,8500 -4,8% GBP/USD 1,3328 +0,2% 1,3297 1,3329 -2,5% USD/JPY 113,60 +0,4% 113,19 113,18 +10,0% USD/KRW 1.179,16 -0,3% 1.182,87 1.190,28 +8,6% USD/CNY 6,3656 +0,0% 6,3643 6,3716 -2,5% USD/CNH 6,3681 +0,0% 6,3667 6,3756 -2,1% USD/HKD 7,7961 -0,0% 7,7975 7,8006 +0,6% AUD/USD 0,7169 +0,6% 0,7124 0,7119 -6,9% NZD/USD 0,6857 +0,5% 0,6820 0,6808 -4,6% Bitcoin BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 56.529,01 +97,5%

Der Dollar machte mit den Powell-Aussagen und der Aussicht auf früher als bisher gedachte Zins-Erhöhungen zwischenzeitlich einen Satz nach oben, gab aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Der Euro fiel im Gegenzug bis auf 1,1234 Dollar, schaffte jedoch im Verlauf wieder den Sprung über die Marke von 1,13 Dollar.

Der Dollar, der zunächst von den falkenhaften Signalen Powells profitiert hatte, gibt im asiatisch dominierten Handel leicht nach, der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,30 66,18 +3,2% 2,12 +43,8% Brent/ICE 71,61 69,23 +3,4% 2,38 +39,1%

Die Ölpreise kamen mit der Sorge vor möglichen negativen Konjunktur-Auswirkungen durch die neue Corona-Variante und damit auch einer sinkenden Nachfrage unter Druck und verloren bis zu 4,8 Prozent. Teilnehmer verwiesen auch auf den steigenden Dollar. "Der Markt wird in den nächsten Wochen abwarten, bis sich ein klareres Bild ergibt, wie schlimm Lockdowns und Reisebeschränkungen mit der neuen Variante werden", sagte Analyst Edward Moya von Oanda.

Am Morgen erholen sich die Ölpreise deutlich. Von der Gruppe Opec+ wird am Donnerstag keine Fördererhöhung erwartet. Russland und Saudi-Arabien sehen offenbar keine Gründe für eine Anhebung des Förderniveaus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,82 1.774,57 +0,7% +13,25 -5,8% Silber (Spot) 22,98 22,90 +0,4% +0,08 -12,9% Platin (Spot) 958,00 941,20 +1,8% +16,80 -10,5% Kupfer-Future 4,33 4,28 +1,2% +0,05 +22,9%

Der Goldpreis geriet mit dem steigenden Dollar unter Druck. Zuvor hatte das Edelmetall von der Suche der Anleger nach Sicherheit profitiert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die Wirtschaft Australiens ist im dritten Quartal aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie geschrumpft. Sie schrumpfte im Zeitraum Juli bis September um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft indessen um 3,9 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Kfz-Absatz Nov -13,4% gg Vorjahr

INFLATION INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Nov +1,44% gg Vorjahr (Okt: +1,33%)

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Anstieg von 2,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände stiegen um 2,2 Millionen Barrel nach einem Plus von 0,6 Millionen eine Woche zuvor.

HPE

Hewlett Packard Enterprise hat im vierten Quartal dank der regen Nachfrage mehr verdient als erwartet. Der Spezialist für Server-, Storage- und Netzwerklösungen vermeldete einen Gewinnanstieg von 157 Millionen Dollar im Vorjahr auf 2,55 Milliarden Dollar, was jedoch vor allem auf das Urteil in einem Rechtsstreit mit Oracle zurückzuführen war. Hier wurden HPE 2,4 Milliarden Dollar zugesprochen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,52 Dollar. Den Umsatz steigerte der Konzern von 7,21 auf 7,35 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 Dollar und einem Umsatz von 7,38 Milliarden Dollar gerechnet.

SALESFORCE

hat mit seinen Drittquartalszahlen dank der anhaltenden digitalen Transformation seiner Kunden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Allerdings blieb der Ausblick für das laufende Schlussquartal hinter den Markterwartungen zurück. Der Spezialist für Cloud-Computing-Lösungen meldete einen Nettogewinn von 468 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,27 Dollar, verglichen mit 1,72 im Vorjahr. Den Umsatz steigerte der SAP-Wettbewerber von 5,42 auf 6,86 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 92 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,80 Milliarden Dollar gerechnet.

Salesforce hat die Personalstruktur an der Spitze des Unternehmens wiederhergestellt. Bret Taylor ist neuer Co-Vorstandschef. Bis zum Rücktritt von Keith Block als Co-CEO vergangenes Jahr verfügte der Konzern über diese Struktur. Taylor übernimmt auch den Posten des Vize-Chairman.

