Der deutsche Leitindex hat gestern den nächsten deutlichen Rücksetzer erlebt. Vom Handelsstart weg ging es deutlich nach unten. Im Tief lag der DAX knapp über der Marke von 15.000 Punkten. Am Ende schloss er knapp 1,2 Prozent tiefer bei 15.100 Zählern. Marktidee: Airbus Airbus hatte Mitte November zwar gute Nachrichten in Form von Großaufträgen verkündet. Aktuell belasten allerdings die Corona-Sorgen. Die Aktie hatte sich mehrere Monate seitwärts bewegt. Am Freitag stürzte der Kurs dann kräftig ab und rutschte dabei unter mehrere wichtige technische Marken. In den Fokus rückt jetzt vor allem eine bestimmte Ziel- und Unterstützungszone.