Nachdem das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Jahren zwischen 2014 und 2017 abwertete, stellte sich nur wenig später eine grobe Seitwärtsbewegung mit einer anschließenden Stabilisierungsphase ein. Dieser Versuch dauert jedoch noch immer an, allerdings lässt sich in den letzten Jahren eine klare Formation erkennen, die in Form einer Tasse daherkommt. Aktuell wird aller Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...