"Ist das Kind klein, gib ihm Wurzeln, ist es groß, gib ihm Flügel." Dieser Spruch umfasst die ganze Spannbreite des Lebens; Start und Ziel, Verborgen und Sichtbar, Ursache und Wirkung. Beides gehört zusammen: Das vertraute Verwurzelte und das übermütige abenteuerliche Abheben zu Höhenflügen von Null auf Hundert!Der Mensch hat wesensmäßig Wurzeln und Flügel. Freiheitsdrang und Neugier treiben ihn zum Abheben aus dem Verwurzelten hin zum Überirdischen. Denn er hat Lebenssinnfragen. Gott möchte antworten und uns in diesem Buch wie ein Adler auf seine Flügel nehmen und mit Scheinwerfern der Liebe sein Dasein in unserem Dasein erhellen.Helen Müller-Frei, geb. 1945, ist Mutter eines Sohnes und Großmutter. Ihre innige Beziehung und Liebe zu Gott trieb sie dazu, Bücher zu schreiben. Mit dem vorliegenden Buch "Von Null auf Hundert" möchte die Autorin zu kühnen Höhenflügen anspornen, um mehr Licht in Sinnfragen des Lebens zu bekommen. Viele ermutigende Feedbacks haben sich im Laufe der Jahre über ihre Bücher angesammelt, die allesamt den gleichen Tenor haben: "Glaubensstärkend, erfrischend, zu Herzen gehend, Mut machend!"Von Null auf Hundert, Helen Müller-Frei, erschienen im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft (https://literaturgesellschaft.ch/produkt/von-null-auf-hundert-mueller-frei/)978-3-03883-145-7, gebunden, 141 Seiten, 19,50 CHF/ 18,10 Euro