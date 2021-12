Leipzig/München (ots) -Er ist mit Abstand der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts und als langjähriger Botschafter der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung gehört er zu den großen Unterstützern von José Carreras: Peter Maffay wird bei der 27. José Carreras Gala am Donnerstag, 16. Dezember 2021 wieder für den Kampf gegen Leukämie auf der Bühne stehen - übrigens zum 11. Mal. Auch in diesem Jahr überträgt der MDR ab 20.15 Uhr Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala live.Mit seinem neuen Album "So weit" ist Peter Maffay gerade auf Platz 1 der deutschen Charts gestürmt. Seit 1979 hat jedes seiner Alben den Sprung in die Top Ten geschafft. Kein deutscher Musiker hat mehr Top-1-Platzierungen und mehr verkaufte Tonträger. Seit über 40 Jahren schreibt Peter Maffay deutsche Musikgeschichte.Bekannt ist aber auch das große Herz des Musikers. Peter Maffay hat eine eigene Stiftung gegründet, um benachteiligten Kindern zu helfen, setzt sich für Flüchtlinge ein und unterstützt seit Jahrzehnten seinen Freund José Carreras als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung.José Carreras: "Peter Maffay ist einer unserer treuesten Weggefährten. Mit seinem nachhaltigen Engagement als Botschafter unserer Stiftung und als Künstler in der Gala trägt Peter Maffay sehr dazu bei, Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln und dadurch unter anderem die Erforschung neuer Therapien zu ermöglichen. Sein Einsatz für die Leukämie-Patienten ist nicht in Worte zu fassen. Es ist schön, solche Freunde zu haben."Peter Maffay: "Ich habe großen Respekt vor der Lebensleistung von José. Seit über 25 Jahren rettet dieser beeindruckende Künstler mit seiner José Carreras Leukämie-Stiftung Leben und schenkt betroffenen Menschen neuen Mut. 1997 haben wir bei meinem ersten Gala-Auftritt ein Duett gesungen, er auf Spanisch, ich auf Deutsch. In dem Song ging es um Hoffnung. Genau das ist es, was José Carreras den Menschen gibt: Zuversicht und Trost für diejenigen, die an ein Morgen nur schwer glauben können. Davor ziehe ich meinen Hut."Wie im Vorjahr wird Stifter und Weltstar José Carreras bei Deutschlands emotionalster Benefiz-Gala gemeinsam mit Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend führen. Als Künstler ebenfalls bereits zu gesagt haben David Garrett, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, Dresdner Kreuzchor, Maite Kelly, Michael Patrick Kelly, Leonie, Die Prinzen, Revolverheld und Santiano.Am Spendenpanel werden außerdem folgende Stars (in alphabetischer Reihenfolge) den Kampf für den guten Zweck unterstützen: Felix Brych, Bülent Ceylan, Rebecca Immanuel, Wendy Güntensperger, Dieter Hallervorden, Peter Hardenacke, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr, Chris Löwe, Stephanie Müller-Spirra, Franziska Schenk, Axel Schulz, Jürgen Tonkel, Kati Wilhelm, Marie Zielcke und Aglaia Zyskowitz.Die 27. José Carreras Gala wird auch in diesem Jahr in der Media City Leipzig stattfinden.Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.380 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Wer mehr erfahren möchte:Website: www.carreras-stiftung.de, Facebook: jose carreras leukaemie-stiftung (https://www.facebook.com/josecarrerasleukaemiestiftung), Instagram: josecarrerasleukaemiestiftung, Youtube: José Carreras Leukämie Stiftung (https://www.youtube.com/channel/UC0vC6N-49ucdPTbRwMSDrHw)Wer helfen möchte:Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline: 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 0,42 EUR. Aus dem Ausland können die Kosten abweichen)Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., Commerzbank AG München, IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01, BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitLilian AndresenTel: 089 / 27 29 04 -40E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5087276