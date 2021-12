Die "Total Economic Impact"-Studie zeigt die Vorteile der Datenvirtualisierungslösung von Denodo und verdeutlicht, wie sie Kunden eine rasche Steigerung der unternehmerischen Agilität und Performance ermöglicht

Denodo, der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung, hat heute die Ergebnisse einer neuen "Total Economic Impact"-Studie (TEI) veröffentlicht, die die konkreten Vorteile der Datenvirtualisierung mit der Denodo-Plattform aufzeigt. Die von Denodo in Auftrag gegebene und von Forrester Consulting durchgeführte Studie quantifiziert die finanziellen Vorteile der Lösung und kommt zu dem Ergebnis, dass Denodo-Kunden eine Investitionsrendite in Höhe von 408 und einen wirtschaftlichen Gesamtnutzen mit einem Barwert von bis zu 6,8 Millionen USD über drei Jahre erzielten.

Die vollständige, kostenfreie Studie finden Sie hier.

Die Vorteile für eine Mischorganisation, die aus langjährigen Denodo-Kunden besteht, umfassen insbesondere Folgendes:

83%ige Verringerung der Zeitspanne bis zum Erreichen des Umsatzes

67 weniger Aufwand bei der Datenaufbereitung

65%ige Verringerung der Lieferzeiten im Vergleich zu ETL

Laut der TEI-Studie "geht die Data-Fabric-Technologie bei der Datenvirtualisierung noch einen Schritt weiter, indem sie Datenverwaltungsfunktionen mithilfe von künstlicher Intelligenz/Maschinenlernen (KI/ML) automatisiert und zusätzliche semantische Funktionen durch Datenkataloge, Datenaufbereitung und Datenmodellierung bereitstellt. Dadurch werden IT- und Datenentwicklungsteams entlastet, die traditionell auf ETL-Prozesse zurückgreifen."

Die TEI-Studie bildet das Ergebnis eines mehrstufigen Ansatzes von Forrester zur Evaluierung der finanziellen Vorteile der Denodo-Plattform, bei dem mehrere langjährige Kunden von Denodo befragt wurden. Um die Vorteile, Kosten und Risiken, die mit dieser Investition einhergehen, besser zu verstehen, befragte Forrester wichtige Entscheidungsträger in vier Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die Erfahrungen mit der Denodo-Plattform gesammelt haben. Zu den Highlights dieser Investitionen gehören:

Verringerung der Datenbereitstellungszeiten gegenüber ETL: "Seit wir Denodo einsetzen, haben wir die Zeit für die Datenbereitstellung von ein paar Tagen oder Wochen auf weniger als einen Tag verkürzt." IT-Manager, Fertigung

"Seit wir Denodo einsetzen, haben wir die Zeit für die Datenbereitstellung von ein paar Tagen oder Wochen auf weniger als einen Tag verkürzt." IT-Manager, Fertigung Verbesserte betriebliche Effizienz dank datengesteuerter Entscheidungsfindung: "Aus Sicht des [operativen Betriebs] hat uns die Fähigkeit, Geschäftsanwendern die Möglichkeit zu geben, selbst Fragen zu stellen und zu beantworten, wirklich die Gelegenheit gegeben, über den Tellerrand zu schauen. Selbst wenn wir alles andere stehen und liegen gelassen hätten, wäre mein Team ohne Denodo nicht in der Lage gewesen, so schnell auf eine Situation wie die Pandemie zu reagieren." VP für den Bereich Data Analytics, Real Estate

"Aus Sicht des [operativen Betriebs] hat uns die Fähigkeit, Geschäftsanwendern die Möglichkeit zu geben, selbst Fragen zu stellen und zu beantworten, wirklich die Gelegenheit gegeben, über den Tellerrand zu schauen. Selbst wenn wir alles andere stehen und liegen gelassen hätten, wäre mein Team ohne Denodo nicht in der Lage gewesen, so schnell auf eine Situation wie die Pandemie zu reagieren." VP für den Bereich Data Analytics, Real Estate Verbesserter Gewinn: "Nehmen wir an, unser Team von Datenwissenschaftlern hat drei Monate gebraucht, um dieses Modell für ein Projekt zu erstellen. Wenn wir das jetzt auf eine Woche reduzieren können, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt erfolgreich ist, anstatt es zu verlangsamen, und wir können unser Produkt früher freigeben. Es handelt sich hier um Produkte im Wert von mehreren Millionen Dollar, so dass selbst eine Verzögerung von einem Tag zu entgangenen Einnahmen von einer Million Dollar oder mehr führen kann." Director, Enterprise Architecture, biowissenschaftliche Industrie

"Nehmen wir an, unser Team von Datenwissenschaftlern hat drei Monate gebraucht, um dieses Modell für ein Projekt zu erstellen. Wenn wir das jetzt auf eine Woche reduzieren können, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt erfolgreich ist, anstatt es zu verlangsamen, und wir können unser Produkt früher freigeben. Es handelt sich hier um Produkte im Wert von mehreren Millionen Dollar, so dass selbst eine Verzögerung von einem Tag zu entgangenen Einnahmen von einer Million Dollar oder mehr führen kann." Director, Enterprise Architecture, biowissenschaftliche Industrie Geringere Kosten für die Integration von Altsystemen und mehr Effizienz für Datenwissenschaftler: "Was die Reduzierung der Ausgaben für Altsysteme angeht, so sparen wir wahrscheinlich 400.000 Dollar pro Jahr. Auf der anderen Seite hat Denodo uns ermöglicht, viel mehr zu tun, so dass wir jetzt den Footprint vergrößert haben und diese 400.000 Dollar durch eine Vielzahl von neuen Dingen ersetzt haben, die wir in der bisherigen Umgebung nie tun konnten. Vor allem aber verbringen unsere Datenwissenschaftler nicht mehr 30 ihrer Zeit mit der Datenbearbeitung und -kuratierung. Sie können diese Zeit nun mit der Modellierung verbringen, da wir unsere Daten in Denodo logisch modellieren können." VP für den Bereich Data Analytics, Real Estate

Die Datenvirtualisierung hilft Unternehmen, auf Daten aus unterschiedlichen Quellen zuzugreifen und eine einheitliche Sicht auf die Daten zu erhalten schneller, kostengünstiger und mit geringerem Ressourceneinsatz als bei herkömmlichen Datenintegrationsansätzen. Der Logical-Data-Fabric-Ansatz von Denodo geht über die Datenvirtualisierung hinaus und ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten effektiv dort zu integrieren und zu verwalten, wo sie sich befinden, ohne sie replizieren zu müssen, so dass sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer mit Hilfe eines datengesteuerten Ansatzes schnell wichtige Geschäftsfragen beantworten können.

"Mit Retentionsraten von nahezu 95 übertrifft die Denodo-Plattform jede andere Datenvirtualisierungslösung und ermöglicht es Unternehmen, in Echtzeit auf alle ihre Daten zuzugreifen und das zur Hälfte der Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen", sagt Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Wir sind überzeugt, dass diese umfassende Forrester-Studie das Performance- und ROI-Potenzial aufzeigt, das Unternehmen durch den Einsatz der Denodo-Plattform erreichen können, denn wir helfen, die Kluft zwischen IT und Geschäftswelt zu überbrücken."

Weitere Informationen finden Sie in der Studie hier.

Zum Tweeten: Neuigkeiten: @denodo liefert laut neuer unabhängiger Studie einen ROI von 408 @forrester "Total Economic Impact"-Studie zeigt die Vorteile der Datenvirtualisierungslösung von Denodo zur Schaffung einer logischen Datafabric und wie sie Kunden eine schnelle Steigerung der geschäftlichen Agilität und Leistung ermöglicht https://bit.ly/3xCkvZ4

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big-Data-Analysen, Web-Funktionen und Cloud-Integration, Einzelansicht-Anwendungen und Datenservices von Unternehmen bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter den Rufnummern +1 877 556 2531 +44 (0) 20 7869 8053.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211201005425/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

508-429-5988 (Chris) oder 978-433-3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com