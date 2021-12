DJ EUREX/DAX-Future kann im Verlauf sein Plus behaupten

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag kann der DAX-Future am ersten Handelstag im Dezember zunächst sein Plus behaupten. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die höheren Kurse im Tagesverlauf nicht erneut für Verkäufe genutzt werden. Die Volatilität dürfte derweil hoch bleiben. Nach Aussage aus dem Handel ist weiter entscheidend, dass die runde Marke bei 15.000 Punkten halte. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 124 auf 15.250 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.305 und das Tagestief bei 15.106 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.945 Kontrakte.

