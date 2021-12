Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein freundlicher Handelsauftakt ab. Der DAX -1,18% dürfte seine Corona-bedingten Schwankungen der vergangenen Tage am Mittwoch mit einem erneuten Erholungsversuch fortsetzen. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 1,1 Prozent fester bei 15.273 Punkten gesehen. Damit würde sich der DAX vorerst wieder nach oben absetzen von der 15.000-Punkte-Marke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...