FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf gut behauptet. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 172,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,45 Prozent und das Tagestief bei 172,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.305 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 135,48 Prozent. Nachdem die Onikron-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung am Kapitalmarkt und in Folge für Käufe bei den sicheren Häfen der Anleihen sorgten, fehlen am Morgen zunächst die Impulse, den Bund-Future aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Für die Marktstrategen der Helaba hat der Bund-Future mit Kursen im Vortageshoch von 172,71 ein prozyklisches Signal generiert. Damit bleibe der Aufwärtsimpuls intakt, was von den Indikatoren im Tageschart bestätigt werde. Der nächste Widerstand sei bei 173,54 Prozent in Form eines Hochs von Ende August zu finden.

December 01, 2021 02:50 ET (07:50 GMT)

