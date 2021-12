London (ots/PRNewswire) -- Die führende Behindertenaktivistin Judy Heumann ist neben Paul Polman Mitglied des neuen Beirats von Valuable 500- Die Ankündigung des neuen Vorstands geht einher mit der Einstellung von Führungskräften in Schlüsselpositionen des UnternehmensThe Valuable 500 (https://www.thevaluable500.com/) gab heute die Ernennung von zwölf neuen Beiratsmitgliedern und die Verstärkung seines Managementteams bekannt. Die Vorstandsmitglieder repräsentieren sowohl Wirtschaftsführer als auch Behindertenaktivisten und bringen eine Fülle von Erfahrungen mit, um die Kampagne Valuable 500 voranzutreiben, die sich auf die zweite Phase der Kampagne konzentriert, in der die 500 wichtigsten Organisationen zusammenarbeiten werden, um Veränderungen für die Integration von Menschen mit Behinderungen in der Wirtschaft zu erreichen. Als weltweites Sprachrohr für Menschen mit Behinderungen in der Wirtschaft positioniert Valuable 500 diesen Beirat als einen der ersten seiner Art, sowohl was seine Struktur als auch seinen Umfang betrifft.The Valuable 500 arbeitet nun mit seinen konischen Führungspersönlichkeiten aus dem Kollektiv zusammen, darunter Allianz, Apple, BBC, Deloitte, EY, Google, Mahindra Ltd., LSEG, Omnicom, P&G, Salesforce, Sony, Sky und Verizon, die relevante Programme und Lösungen mitfinanzieren, mitgestalten und miterproben und ihre Branchenerfahrung nutzen, um den Fortschritt für die gesamte Gemeinschaft voranzutreiben.Die Mitglieder des Beirats sind:· Paul Polman, Vorsitzender der Valuable 500, Mitbegründer von IMAGINE.· Rosaleen Blair CBE, Gründerin von AMS.· Jeff Dodds, leitender Geschäftsführer von Virgin Media O2.· Katherine Garrett-Cox CBE, Geschäftsführerin, GIB Asset Management.· Rama Gheerawo, Direktor des Helen Hamlyn Centre for Design.· Ichiro Kabasawa,Geschäftsführender Direktor der Nippon Foundation.· Judy Heumann, eine international anerkannte Führungspersönlichkeit in der Behindertenbewegung und eine lebenslange Verfechterin der Bürgerrechte für benachteiligte Menschen.· Renee Manfredi, Beraterin von Special Olympics International.· Neil Milliken, VP - Global Head of Accessibility & Digital Inclusion, Atos.· Natasha Muller, Next Gen Impact Investor, Philanthropin und Aktivistin für psychische Gesundheit.· Eddie Ndopu, humanitärer Helfer, renommierter Behindertenrechtsexperte und Fürsprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen.· Greg Nugent, Schöpfer von HTYT Films, zuvor CMO von London 2012.· Saadia Zahidi, Geschäftsführerin des Zentrums für Neue Wirtschaft und Gesellschaft, Weltwirtschaftsforum, Schweiz."Die Ernennung unserer neuen Vorstandsmitglieder ist ein Meilenstein für die Valuable 500. Jedes Mitglied wird einen einzigartigen und unterschiedlichen Blickwinkel einbringen, und seine Erfahrung und sein Verständnis der Valuable 500 werden uns helfen, unsere Ziele der zweiten Phase zu erreichen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihnen allen", sagt Caroline Casey, Gründerin von Valuable 500."Das ehrgeizige Ziel der Kampagnen, das globale Wirtschaftssystem grundlegend zu verändern und für eine gleichberechtigte und integrative Gesellschaft zu kämpfen, gewinnt immer mehr an Boden, und ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bisher erzielt haben", sagte Paul Polman, Vorsitzender von Valuable 500.Neben der Ernennung des Beirats gibt Valuable 500 auch mehrere neue Mitglieder des Executive Leadership Teams bekannt, die an Jo Pritchard, CEO von Valuable 500, berichten. Rhiannon Parker, als Chief Innovation Officer, Betsy Beaumon als Chief Product Officer, Crosby Cromwell als Chief Partnerships Officer und Chief Marketing Officer, Chloe Matharu.Original-Content von: Valuable 500, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160358/5087345