Der Leitindex steigt gegen 09.10 Uhr um 0,48 Prozent auf 12'218,42 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verbucht zum Start in den letzten Monat 2021 leichte Kursgewinne. Damit unternehmen Investoren den zweiten Erholungsversuch in dieser Woche. Nach einem freundlichen Wochenauftakt war es am gestrigen Dienstag wegen erneut aufgeflammter Sorgen um die Entwicklung des Coronavirus zu einem weiteren Ausverkauf gekommen. Händler hatten zuletzt mehrfach erklärt...

