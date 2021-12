DJ Riesige Nachfrage bei Eltern-Initiative u12schutz.de nach Impfungen von unter 12jährigen Kindern

DGAP-Media / 2021-12-01 / 09:35 Riesige Nachfrage bei Eltern-Initiative u12schutz.de nach Impfungen von unter 12jährigen Kindern . über 30.000 Familien melden Impfwunsch für 50.000 Kinder unter 12 Jahren an . u12schutz.de unterstützt lokale Impfaktionen mit Know-how und Kontakten . zahlreiche Ärzte schließen sich der Impfkampagne für unter 12jährige an Berlin, 01.12.2021 - Binnen einer Woche nach dem Launch von www.u12schutz.de haben sich bereits mehr als 30.000 Familien auf der Seite der Eltern-Initiative registriert. Freiwillige Helferinnen und Helfer arbeiten unermüdlich daran, diese enorme Nachfrage nach einem Impftermin für unter 12jährige Kinder schnell zu bedienen und die hierfür nötigen Ressourcen zu erweitern. Für mehrere hundert Kinder wurden seither Kontakte zu impfbereiten Ärztinnen und Ärzten hergestellt. Auch die Zahl der Impfärzte für unter 12jährige hat sich deutlich erhöht - und wächst weiter. Hilfreich war das positive Medienecho ^1 auf die Initiative u12schutz.de sowie praktische Informationen für Eltern und Ärzte auf der Website. Auch persönliche Aufklärungsgespräche von interessierten Ärzten mit Kollegen, die schon seit langem Erfahrung mit U12-Impfungen haben, wurden über Mitglieder der Initiative u12schutz.de möglich. Zudem sind off-label-Impfärzte nun für Journalisten ansprechbar und erläuterten ihre Arbeit sogar in TV-Berichten. Ein besonderer Fokus von u12schutz.de liegt auf dem Schutz von insbesondere Kindern mit Vorerkrankungen, die durch COVID-19 besonders gefährdet sind. Das Thema U12-Impfung ist aber nicht nur für Risikofamilien wichtig. "Kinder unter 12 Jahren sind aktuell am stärksten von der Pandemie betroffen" ^2, sagt ein Sprecher der Eltern-Initiative u12schutz.de. Dabei spielen Kinder nicht nur als Überträger von Infektionen eine Rolle. Auch für sie bestehen schwerwiegende Gesundheitsrisiken wie LongCovid ^3 und PIMS ^4. Es gibt außerdem starke Indizien für Spätfolgen wie Diabetes ^5, Hirnschäden ^6 sowie Seh- und Hörschäden ^7. Eine Sprecherin der Initiative mahnt daher: "Es muss dringend gehandelt werden, um Eltern endlich den Schutz ihrer Kinder zu ermöglichen!" Die Initiatoren von u12schutz.de appellieren eindringlich an die Politik, sofort umfangreiche Impfkapazitäten für Kinder unter 12 Jahren bereitzustellen. Vorbild ist die Stadt Wien, wo schon vor der EMA-Zulassung für U12 eine offizielle Impfstraße eingerichtet wurde. In den USA wurden bereits über 4 Millionen Kinder unter 12 Jahren geimpft ^8. In Deutschland wird die U12-Impfung trotz vorliegender EMA-Zulassung teilweise immer noch als off-label-Anwendung eingeschätzt. Dabei ist der Wirkstoff identisch mit den ab 14.12. verfügbaren Kinder-Fläschchen. Diese Unsicherheit verhindert, dass es schon jetzt flächendeckend Impfangebote für unter 12jährige Kinder gibt. u12schutz.de steht in engem Austausch mit zahlreichen Akteuren aus Politik und Wirtschaft, die gemeinsam mit der Eltern-Initiative an ähnliche Projekte wie in Wien arbeiten. Neben dem Eigenschutz der Kinder ist dies zur Eindämmung der Pandemie insgesamt wichtig. Jede Erstimpfung bringt dreimal soviel wie eine Booster-Impfung, sagt etwa SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ^9. Aufgrund der vielen Kontakte unserer Kinder wird der Nutzen ihrer Grundimmunisierung fünfmal so hoch sein. Da für eine U12-Impfung nur ein Drittel der Dosis für einen Erwachsenen benötigt wird, kann mit derselben Menge Impfstoff die 15fache Eindämmungswirkung erzielt werden. Über die Eltern-Initiative u12schutz.de Die Plattform u12schutz.de macht den enormen Bedarf nach Impfschutz für unter 12jährige Kinder sichtbar, klärt über U12-Impfungen auf und unterstützt Ärzte, private Initiativen sowie kommunal organisierte Projekte bei U12-Impfaktionen. Ziel der Eltern-Initiative ist es, möglichst schnell so viele Kinder wie möglich vor COVID-19 zu schützen. Wir sind eine große Zahl an Ehrenamtlichen, deren unter 12jährige Kinder bereits seit längerem off-label geimpft sind. Viele von uns gehören Risikofamilien an. Einige unserer Mitglieder haben ihre Erfahrungen in der Rubrik "Über Uns" erzählt. Aus der Not betroffener Familien heraus entstand ein vor allem über Twitter, Facebook oder Mails agierendes Netzwerk. Wir verfügen über zahlreiche direkte Kontakte zu Ärztinnen und Ärzten, die off-label-Impfungen unter 12jähriger Kinder durchführen. Damit helfen wir anderen Eltern seit vielen Monaten, auch ihre U12-Kinder zu schützen. Medienkontakt T +49 30-344083420 E info@u12schutz.de H www.u12schutz.de Quellen 1 https://u12schutz.de/presse.html 2 https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ 3 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128532 4 https://cps.ca/en/documents/position/pims 5 https://www.scinexx.de/news/medizin/so-loest-das-coronavirus-diabetes-aus/?fbclid= IwAR1DCuorAf1YUzNf2INSM5RTIhuM38I6w9aubUgeyGq9kdjmCCGR4mw_1Us 6 https://idw-online.de/de/news770601?fbclid=IwAR3GodXkLIOQPddxgljRBQgLWaxs9e4cW_v8pUbl_FAZGCvTqgEp3fCXYUk 7 https://www.pharmazeutische-zeitung.de/hoerverlust-tinnitus-und-schwindel-relativ-haeufig-124514/?fbclid= IwAR2tbHyEjoIboPPlNViXj71h8D7Iin0quGDMDUFNCuhameCKBosfso_L1XQ 8 https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/vaccinations_vacc-total-admin-rate-total 9 https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1464986421769428992 Ende der Pressemitteilung

