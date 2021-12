Die österreichische Lenzing AG (ISIN: AT0000644505) hat beschlossen, der Hauptversammlung am 26. April 2022 eine Dividende von 4,35 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Der Vorschlag spiegelt die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 wider, wie Lenzing am Mittwoch mitteilte. Der Geschäftsbericht der Lenzing AG für das Geschäftsjahr 2021 wird am 10. März 2022 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse des Faserherstellers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...