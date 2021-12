Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie zuletzt an dieser Stelle vermutet, entspannte sich die Situation bei den Spreads nur kurzfristig, so die Analysten der Helaba.Bereits gestern sei der ITRAXX Senior Financials erneut geklettert, wodurch - getreu dem Motto "The Trend is your friend" - das höchste Niveau seit dem vierten Quartal 2020 erreicht worden sei. Auch Vertreter der EZB hätten sich erneut zu Wort gemeldet. Nach Ansicht des EZB-Vizechefs, Luis de Guindos, werde die Notenbank auch nach dem Ende des Corona-Notprogramms PEPP im kommenden Jahr mittels Anleihekäufe die Konjunktur unterstützen. Indes habe sich die Flaute auf dem Primärmarkt fortgesetzt. Neuemissionen und Mandate seien Fehlanzeige gewesen. ...

