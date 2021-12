DJ Weihnachtsspende 2021: INTERHOMES AG unterstützt Flutopfer im Rheinland - Mitarbeiter verzichten auf Geschenke, um die Not im Ahrtal zu lindern

Bremen (pts011/01.12.2021/10:00) - Alljährlich spendet der Bremer Wohnbauträger den Gegenwert der Weihnachtsgeschenke, auf die die Mitarbeiter gern verzichten, an besonders hilfsbedürftige Menschen oder Organisationen. In diesem Jahr ging die Weihnachtsspende zu 100 Prozent an die Flutopfer im Rheinland. Auch knapp ein halbes Jahr nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe ist Normalität für die Menschen vor Ort noch weit entfernt.

Konkreter Empfänger der Spende war das Unternehmen Nest Invest, das direkt in der Region ansässig ist und hautnah miterlebt hat, welche persönlichen und allgemeinen Notlagen entstanden sind. Die Geschäftsführung des Unternehmens, der INTERHOMES AG gut bekannt über die gemeinsame Arbeit im BFW, zögerte nicht lange und organisierte über die eigene Homepage eine Hilfsseite: die Nest Invest Fluthilfe. Hier können kleine und große Geldsummen gespendet werden, aber auch ehrenamtliche Hilfe angeboten werden. Außerdem gibt es eine Seite mit privaten Hilfsangeboten.

Weitere Spenden jeglicher Art sind herzlich willkommen.

