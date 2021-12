LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit legte zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 58,4 Zähler zu, wie Markit am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Stimmungsindikators seit Juni. Die Erstschätzung hatte etwas höher bei 58,6 Punkte gelegen und Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet.

Trotz der Stimmungsaufhellung zeige die Umfrage, dass die "gravierenden" Lieferengpässe nach wie vor das Haupthindernis für die weitere Entwicklung seien, hieß es in der Mitteilung. "Der starke Index-Wert täuscht darüber hinweg, wie schwierig die Geschäftsbedingungen für die Industrieunternehmen derzeit sind", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson die Ergebnisse./jkr/jha/