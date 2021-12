Severin Moser, seit 2014 CEO der Allianz Suisse, tritt auf eigenen Wunsch per 31.12.2021 als CEO zurück, um eine neue berufliche Herausforderung inner- und ausserhalb der Allianz zu suchen.Zürich - Bei Allianz Suisse stellt sich die Geschäftsleitung zum 1. Januar 2022 neu auf: Severin Moser, seit 2014 CEO der Allianz Suisse, tritt auf eigenen Wunsch per 31.12.2021 als CEO zurück, um eine neue berufliche Herausforderung inner- und ausserhalb der Allianz zu suchen. Seine Nachfolge übernimmt Ruedi Kubat, derzeit Leiter P&C und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse.

