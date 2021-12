Cookies auf Websites zu bestätigen - das klingt für die meisten nicht neu. Doch nun ist diese Form der Einwilligung offiziell im TTDSG-Gesetz festgeschrieben. Was dies für die Betreiber:innen bedeutet. Ohne Cookies geht es im Netz nicht. Egal, ob technisch notwendig, für Werbezwecke oder Search Engine Optimization (SEO) - auf so gut wie jeder Website werden die Besucher:innen dazu aufgefordert, ihre Zustimmung für die Datenverarbeitung via Cookies zu geben. Was gefühlt seit dem Inkrafttreten der DSGVO-Verordnung schon gängiges Prozedere ist, wird jetzt offizielle Notwendigkeit: Am 1. Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...