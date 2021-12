München (ots) -Die PAYBACK GROUP gehört zu den Arbeitgebern mit den besten Karrierechancen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie von Deutschland Test in Zusammenarbeit mit dem Focus Magazin und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. In der Kategorie 'Service-Dienstleister' erreicht PAYBACK die Höchstpunktzahl mit 100 von 100 möglichen Punkten. "Wir legen seit über zwanzig Jahren im Markt sehr viel Wert auf eine wertschätzende und mitarbeiterorientierte Kultur. Dazu gehören auch beste Karrierechancen und die gezielte Förderung für bestehende und neue Kolleg:innen. Wir wollen Talenten ein Umfeld bieten, in dem sie erfolgreich sein können und sich so gezielt weiterentwickeln", so Carolin Schlegtendal, HR Director und Head of Talent Acquisition bei PAYBACK.Wer sich persönlich von den Vorzügen von PAYBACK als Top Arbeitgeber überzeugen will, hat laut Schlegtendal aktuell die besten Chancen dazu: "Wir stellen in vielen Bereichen ein und freuen uns über Verstärkung in den Bereichen Mobile Applications, Technologie & IT, Marketing sowie im Vertrieb."PAYBACK hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Anzahl an Awards erhalten, sei es für seine Kundenorientierung und Innovationen, als insbesondere auch als Arbeitgeber. So wurde das Unternehmen bereits zum 15. Mal zum 'Top Employer' ernannt und gilt u.a. als "Bester Arbeitgeber für Frauen". Das Tech-Unternehmen engagiert sich sehr beim Thema Inclusion & Diversity.Die aktuelle Studie untersuchte die 22.500 größten Unternehmen in Deutschland nach definierten Kriterien, um daraus ein umfassendes Bild der aktuellen Karrierechancen zu zeichnen. Unter anderem wurden folgende Kriterien genauer beleuchtet: Entwicklung der Beschäftigtenzahl, Anteil der Mitarbeiter älter als 55 Jahre und Frauenanteil, Talent-Management, Aufstiegschancen neuer Mitarbeiter, Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungspläne, Mitarbeiterförderung, gleiche Bezahlung für gleiche Position und Mitarbeitertreue. Zusätzlich wurden von September 2020 bis August 2021 gut 2 Millionen Internetnennungen und Texte nach Keywords per Social Listening Analyse ausgewertet.Unter https://www.payback.group/de/jobs/ finden interessierte Kandidat:innen alle aktuell ausgeschriebenen Stellen im Unternehmen.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5087477