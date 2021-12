München (ots) -Das Experten-Team von Eurosport für die Olympischen Winterspiele Beijing 2022 erhält weiteren Zuwachs. Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch und Ski-Alpin-Star Fritz Dopfer, Vize-Weltmeister im Slalom 2015, verstärken das Team mit ihrer Expertise und den noch frischen Eindrücken aus ihren aktiven Karrieren. Das Duo ist bereits im Weltcup on-air und begleitet die "Road to Beijing" am Eurosport-Mikrofon.Rösch erlebte seine Feuertaufe am Mikrofon bereits am vergangenen Wochenende beim Weltcupauftakt der Biathlet:innen im schwedischen Östersund. Gemeinsam mit Kommentatoren-Legende Sigi Heinrich kommentierte der Staffel-Olympiasieger von Turin 2006 die erfreulichen ersten Auftritte der deutschen Biathlet:innen. Über seine neue Rolle sagt Eurosport-Experte Michael Rösch, der in seiner Karriere für Deutschland und Belgien an den Start gegangen ist, dreimal WM-Bronze mit der Staffel holte, vier Weltcup-Siege errang und insgesamt 26 Mal auf einem Weltcup-Podest stand: "Eurosport hat mich meine gesamte sportliche Karriere über begleitet. Daher freut es mich sehr, jetzt selbst Teil dieses Teams zu sein und den Fans tiefere Einblicke in diesen wunderbaren, gnadenlosen Sport zu geben, für den ich selbst viel geopfert habe, der mir aber auch viel zurückgegeben hat. Sigi und ich kennen uns seit vielen Jahren. Ich denke, das wird eine spannende Zusammenarbeit, auf die wir uns alle freuen."Fritz Dopfer feiert seine Premiere als Eurosport-Experte am kommenden Wochenende, wenn er gemeinsam mit Guido Heuber die Rennen der alpinen Ski-Männer aus Beaver Creek kommentieren wird. Gerade einmal fünf Hundertstelsekunden fehlten Dopfer in Sotschi 2014 zur olympischen Bronzemedaille im Slalom. Ein Jahr später sicherte er sich Slalom-Silber bei der WM - passenderweise in Beaver Creek. "Ich bin total stolz, ein Teil des Teams Eurosport zu sein. Eurosport und der alpine Skirennsport gehören seit vielen Jahren zusammen - deshalb verspüre ich ein vertrautes Gefühl. Der alpine Skirennsport ist meine absolute Leidenschaft. Diese Leidenschaft möchte ich einbringen, um den Fans an den Bildschirmen die Faszination, den Nervenkitzel und die Spannung zu vermitteln, die das Unvorhersehbare in den Rennen bereithält. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Eurosport freue ich mich auf viele spannende und mitreißende Wintersport-Momente", sagt Dopfer.Sowohl Rösch als auch Dopfer werden auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen zahlreiche Weltcup-Veranstaltungen als Experten für Eurosport begleiten und das einzigartige Eurosport-Experten Team um Martin Schmitt und Werner Schuster (Skispringen), Frank Wörndl und Martina Lechner (Ski Alpin), Jochen Behle (Langlauf), Hans-Peter Pohl (Nordische Kombination) und Anni Friesinger (Eisschnelllauf) weiter verstärken.Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland, freut sich über die namhafte Verstärkung: "Michael Rösch ist schon während seiner Karriere seine eigenen Wege gegangen und hat dabei immer klare Standpunkte vertreten. Wir freuen uns nun bei Eurosport auf seine Meinungsstärke, die den Fans - ergänzt durch seine große persönliche Erfahrung - spannende Einblicke in den Biathlon-Zirkus gewähren wird. Mit Fritz Dopfer konnten wir einen der besten deutschen Skifahrer der letzten zehn Jahre für unser Team gewinnen. Gegen viele der aktuellen Stars ist er noch selbst gefahren und kennt deren Tricks und Besonderheiten rund um die Rennen bestens. Außerdem hat er das Gespür für die Feinheiten in der Analyse und weiß aus eigener Erfahrung, wo und warum entscheidende Hundertstel gewonnen oder verloren wurden. Insgesamt unterstreicht die Zusammenarbeit mit Fritz und Michael unseren Anspruch, auch bei den Olympischen Spielen in Peking mit dem am besten aufgestellten Team an Expert:innen an den Start zu gehen."Die Sendezeiten für den Weltcup der Biathlet:innen in Östersund bei Eurosport 1 im Free-TV:- Donnerstag, 2. Dezember, 13:35 Uhr (Sprint Frauen) & 16:30 Uhr (Sprint Männer)- Samstag, 4. Dezember, 13:00 Uhr (Verfolgung Frauen) & 15:10 Uhr (Verfolgung Männer)- Sonntag, 5. Dezember, 12:35 Uhr (Staffel Frauen) & 15:05 Uhr (Staffel Männer)Die Sendezeiten für den Weltcup der alpinen Skifahrer in Beaver Creek:- Donnerstag, 2. Dezember, 19:35 Uhr (Super-G), Eurosport 1- Freitag, 3. Dezember, 18:35 Uhr (Super-G), Eurosport 2- Samstag, 4. Dezember, 19:00 Uhr (Abfahrt), Eurosport 2- Sonntag, 5. Dezember, 20:00 Uhr (Super-G), Eurosport 1Zudem sind die Rennen bei Eurosport 1 auch im kostenlosen Livestream mit Joyn (https://www.joyn.de/play/live-tv?channel_id=122&utm_source=dni&utm_medium=mixed&utm_campaign=757662281&utm_term=winter-2021-22-artikel) sowie alle Wettbewerbe werbefrei bei Eurosport mit Joyn PLUS+ (https://www.joyn.de/) zu sehen.Auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 bietet Discovery Sports den Fans bei Eurosport und über seine digitalen Plattformen mehr als 1.000 Stunden an Live-Inhalten von den wichtigsten Wintersport-Events. Neben den Weltcups und Weltmeisterschaften in den von der Fédération Internationale de Ski (FIS) organisierten Sportarten (Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination sowie Snowboard, Freestyle und Freeski) beinhaltet das Portfolio von Discovery Sports auch die Rechte an den Biathlon-Weltcups und -Weltmeisterschaften sowie die Weltcups, Grand Prix' und Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Short Track.