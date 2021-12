Neuer Produktionsleiter der Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery am Standort in Wiehe ist seit dem 1. November 2021 Axel Kunze. Der Standort Wiehe fungiert für Sumitomo (SHI) Demag als deutsches Kompetenzzentrum für vollelektrische Maschinen. Dort wird auch die Spritzgießmaschinen-Baureihe Intelect gefertigt. Am Standort selbst beschäftigt man derzeit 290 Mitarbeiter. Am Standort Wiehe will man die Automatisierung weiter vorantreiben Der 50-jährige Kunze will den Standort im thüringischen Kyffhäuserkreises ...

