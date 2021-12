Die Geldmenge wird seit Jahren in einem dramatischem Ausmaß ausgeweitet, aber die Inflation war im selben Zeitraum jahrelang überhaupt nicht angestiegen. Von daher geriet diese Kennzahl als Gradmesser beziehungsweise Frühindikator für eine herannahende Inflation in den letzten Jahren quasi in Vergessenheit. Bezüglich der in den letzten Monaten stark ansteigenden Inflation (aktuell 4,9 Prozent in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...