Köln (ots) -Heizung kaputt? Und der Klempner lässt auf sich warten? In Deutschland gibt es viel zu wenige Handwerker:innen. Azubis dringend gesucht! Die Doku-Serie 'Passt, wackelt und hat Luft' zeigt, was sie täglich bei ihrer Ausbildung erleben.Ab Montag, 3. Januar 2022, 21:00 Uhr im WDR Fernsehen sind acht neue Folgen der erfolgreichen Doku-Serie zu sehen. Startschuss für Staffel 3: Die jungen Handwerker:innen reparieren Erntemaschinen, montieren Rigipsdecken, schweißen Treppen und bauen Badewannen aus - auf ihrem Weg zur Tischlerin, zum Landmaschinenmechatroniker, Metallbauer und Sanitärtechniker.Manchmal klappt's noch nicht auf Anhieb. Oft wachsen sie über sich hinaus. Ihre Ausbilder sind dabei immer an ihrer Seite. Und wenn Jannis, Gina, Heather, Mohammad und Stefan zur Baustelle fahren, darf eines bis zum Feierabend nie zu kurz kommen: Der Spaß bei der Arbeit.'Passt, wackelt und hat Luft' ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH im Auftrag des WDR.Redaktion: Michael KerkmannFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationLena SchmitzTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5087707