Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor Asset Management hat die Marke von 100 Milliarden Euro an verwaltetem ETF-Vermögen überschritten, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist vor allem der Nachfrage in einigen der stark wachsenden Marktsegmente zu verdanken, die Lyxor ETF in der strategischen Ausrichtung für 2021 als Schlüsselprioritäten festgelegt hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...