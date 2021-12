DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Bio-Einzelhandelskette Alnatura hat ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) weiter gesteigert. 1,15 Milliarden Euro bedeuteten ein Plus von 7 Prozent zum Vorjahr, wie der Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Zum Gewinn äußerte sich das Unternehmen nicht.

Zum Wachstum beigetragen haben fünf neu eröffnete Märkte und zehn größere Umbauten bestehender Geschäfte. Die Kette hatte damit am Ende des Geschäftsjahres 140 Märkte mit Schwerpunkten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hessen. Im laufenden Geschäftsjahr sind sieben Neueröffnungen und mindestens neun Großumbauten geplant.

Unter der Marke "Alnatura" werden zudem über 1300 Bio-Lebensmittel produziert. Neben dem Vertrieb in den eigenen Läden beliefert Alnatura in 15 europäischen Ländern Handelspartner, die zusammen rund 12 800 Filialen betreiben.