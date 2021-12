Wien (ots) -Norgine Pharma als exklusiver Vertriebspartner für Österreich und SchweizNorgine Pharma erweitert das Therapieangebot. Mit Jahrzehnte langen Erfahrungen und Netzwerken im Bereich der Gastroenterologie erweitert Norgine seine Produktpipeline und bringt GELSECTAN, ein neues Medizinprodukt für die Behandlung des Reizdarm-Syndroms, auf den Markt.GELSECTAN ist ein klinisch geprüftes Medizinprodukt der Klasse IIa, das vom Patienten oral eingenommen wird.GELSECTAN erzielt eine innovative Zweifach-Wirkung: Xyloglucan, extrahiert aus Tamarindensamen, bildet einen schützenden Biofilm auf der gereizten Darmschleimhaut, der das weitere Eindringen von Bakterien, Toxinen und Allergenen verhindert und so die Darmschleimhaut stärkt.Xylo-Oligosaccharide dienen als Präbiotikum und fördern die Entwicklung der körpereigenen Laktobazillen und Bifidobakterien. Das Wachstum der gesunden Darmflora wird stimuliert und das Mikrobiom regeneriert sich.Diese Zweifachwirkung und die Kontrolle der RDS Symptome wurde in zwei klinischen Studien untersucht. Dabei konnte die effektive und rasche Reduktion von Durchfall, Blähungen und abdominalen Schmerzen bei RDS mit Durchfallsymptomatik (RDS-D) innerhalb von 28 Tagen nachgewiesen werden. Auch die Lebensqualität wurde substanziell verbessert.GELSECTAN ist optimal verträglichGELSECTAN wirkt nur lokal auf der Darmschleimhaut und gelangt nicht in den Blutkreislauf. Interaktionen mit Pharmaka sind daher nicht zu erwarten. Ein optimales Verträglichkeits- und Sicherheitsprofil, auch über längeren Zeitraum, zeichnet GELSECTAN aus.GELSECTAN ab sofort in Österreich und Schweiz erhältlichGELSECTAN ist in zwei Packungsgrößen erhältlich und kann ab sofort über die Apotheken bezogen werden. Unter www.gelsectan.at bzw. www.gelsectan.ch findet man heimische Online Apotheken für eine bequeme und kostengünstige Bestellung von GELSECTAN.Über Norgine Norgine ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, das seit über einem Jahrhundert Patienten innovative Medikamente zur Verfügung stellt. Das Engagement, das Leben der Menschen zu verbessern, ist der Antrieb für alles, was Norgine tut. Die europäische Erfahrung, die vollständig integrierte Infrastruktur und der außergewöhnlich partnerschaftliche Ansatz ermöglichen es Norgine, schnell kreative Lösungen anzuwenden, um Patienten lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen, zu denen sie sonst vielleicht keinen Zugang hätten. Norgine ist stolz darauf, im Jahr 2020 22 Millionen Patienten auf der ganzen Welt geholfen und einen Netto-Produktumsatz von 448 Millionen Euro erzielt zu haben, was einem Wachstum von 7 % gegenüber 2019 entspricht.Norgine beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in den Bereichen Marketing und Vertrieb, Entwicklung und Herstellung, die sich um kommerzielle Themen sowie die Entwicklung, Herstellung und Logistik der Produkte kümmern.Nähere Informationen erhalten Sie unter www.norgine.comHier können Sie Gelsectan bestellen Jetzt bestellen (https://gelsectan.at/de/gelsectan-gegen-reizdarm-syndrom-kaufen)Pressekontakt:Norgine Pharma GmbH:Mag.pharm. Sonja Kupka-Wolf +43 1 817812018skupka-wolf@norgine.comMedienkontakt (Norgine Global):Clara Bentham +44 (0)1895826654 or +44 (0)7734367883Original-Content von: Norgine Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088444/100882098