J.P. Morgan Asset Management hat Yo Takatsuki zum Global Head of Investment Stewardship ernannt. Diese Position wurde neu geschaffen. Seit Februar 2021 verantwortet er als Head of Investment Stewardship EMEA die Stimmrechtsvertretung auf Hauptversammlungen (Proxy-Voting), das Corporate Engagement sowie die Stewardship-Berichterstattung in der Region. In seiner neuen Funktion wird diese Verantwortung nun auf Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet, und Yo Takatsuki wird die globalen Investment-Stewardship-Aktivitäten des Hauses koordinieren. Die regionalen Investment Stewardship Heads Nishesh Kumar (Nordamerika), Felix Lam (Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...