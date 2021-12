Wien (www.fondscheck.de) - Immer mehr Asset Manager widmen sich dem Thema der nachhaltigen Geldanlage, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür würden die Anbieter in ökologisch und sozialen Fragen qualifizierte Mitarbeiter benötigen. Doch die seien rar. Das wiederum treibe die Gehälter für ESG-Spezialisten in die Höhe. So könnten in der Finanzmetropole London leitende Angestellte mit einem Grundgehalt von 120.000 bis 200.000 Pfund rechnen (140.000 bis 235.000 Euro). Dies berichte der Branchendienst "Financial News" und berufe sich auf die Personalberatung Morgan McKinley. ...

