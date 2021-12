DJ RWE erhält Zuschlag für großen Offshore-Windpark in Dänemark

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE hat den Zuschlag für einen großen Offshore-Windprojekt in Dänemark erhalten. Der Energiekonzern hat laut Mitteilung die Konzession für das Projekt Thor mit einer geplanten Leistung von rund 1.000 Megawatt (MW) erhalten. Der Windpark soll der größte Offshore-Windpark Dänemarks werden. Thor soll im Jahr 2027 seinen vollen Betrieb aufnehmen. Nach seiner vollständigen Inbetriebnahme könnte er so viel Ökostrom erzeugen, dass er umgerechnet den Bedarf von rund 1,4 Millionen dänischen Haushalten decken könnte, so RWE.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/err

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2021 07:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.