Im November starteten oder landeten mehr als doppelt so viele Flugzeuge in Kloten wie im Vorjahresmonat. Zum Vorkrisenniveau fehlen auf Monatssicht aber immer noch gut ein Drittel der Flugbewegungen.Zürich - Der Flugverkehr am Flughafen Zürich hat im November gegenüber dem Vorjahr weiter zugenommen. So starteten oder landeten mehr als doppelt so viele Flugzeuge in Kloten wie im November letzten Jahres. Zum Vorkrisenniveau fehlen auf Monatssicht aber immer noch gut ein Drittel der Flugbewegungen. Seit Anfang Jahr wurden am Flughafen Zürich rund 112'000 Flugbewegungen verzeichnet.

