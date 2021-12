Florida, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, warnt vor immer trickreicheren Angriffstechniken, die die Opfer dazu bringen sollen, in Kryptowährungen zu "investieren". Neue Angriffsdetails der Threat Analysis Group (TAG) von Google zeigen, wie Cyberkriminelle stetig neue Wege finden, einen initialen Angriff für weitere Krypto-Betrügereien zu nutzen.Zunächst übernehmen die Bedrohungsakteure ein beliebtes YouTube-Konto, um dann dessen Seite so umzugestalten, dass sie einer realen Krypto-Börse ähnelt. Diese illegalen Konto-Übernahmen werden durch Phishing-Angriffe erleichtert, und in den Phishing-E-Mails wird den YouTubern dann eine attraktive Kooperation angeboten, im Zuge derer sie für eine neue Antiviren-Software werben sollen.Der betroffene YouTube-Influencer wird dann auf eine mit Malware verseuchte Landing Page verwiesen und erhält dort eine PDF-Datei, die seinen Rechner mit einer Malware infiziert, die Cookies stiehlt. Sobald das Ziel infiziert ist, nimmt sich die Malware Browser-Cookies vom Computer des Opfers und lädt sie auf die Command & Control-Server des Cyberkriminellen hoch.Die Cookies werden schließlich für einen "Pass-the-Cookie"-Angriff verwendet - eine Hijacking-Technik, die den Zugriff auf Benutzerkonten ermöglicht. Sobald nun auf die YouTube-Kanäle zugegriffen wird, werden diese zu Krypto-Börsen umbenannt, anschließend geht der eigentliche Betrug von statten. Den Abonnenten des infizierten YouTubers, wird fälschlicherweise Kryptowährung in Form von Werbegeschenken im Austausch für eine kleine Gebühr versprochen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5088122