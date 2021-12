PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die -2

DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "11,00%-IuteCredit-Anleihe 21/26" wird als "Attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.

Düsseldorf (pta034/01.12.2021/15:04) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 11,00%-Anleihe der IuteCredit Finance S.á.r.l. mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KT6M) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "Attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen

Branche: Finanzdienstleister (Fintech ohne Banklizenz) Marktgebiet: Moldawien, Albanien, Kerngeschäft: Konsumentenkreditgeschäft Nord-Mazedonien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina (Tochter-)Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Grafik siehe unter KFM-Barometer als PDF-Datei zum Download Zum Stichtag 30.09.2021 hatte die Gruppe sieben operativ tätige Tochtergesellschaften (+ ein Finanzierungsvehikel): * ICS OMF IuteCredit SRL, Moldawien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2008) * IuteCredite Albania ICA, Albanien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2015) * IuteCredite Macedonia DOOEL-Skopje (ICMK), Nord-Mazedonien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2017 mit Genehmigung für Kredite, Emissionen und Verwaltung von Kreditkarten) * IutePay Bulgaria EOOD, Bulgarien (technologisches, operatives Kostencenter und Kartenservice Center). * IuteCredit Bulgaria EOOD, Bulgarien (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2019 und offizielle Geschäftstätig aber full-scale Geschäftsaktivitäten wurden in 2020 nicht betrieben) * MKD IuteCredite BH d.oo. Sarajevo (ICBH), Bosnien-Herzegowina (lizensierte Geschäftstätigkeit seit 2019) * IuteCredite Finance S.a.r.l., Luxemburg ( Emittentin,in der Gruppe seit July 2019, Finanzintermediär für die gesamte Gruppe,) * VeloxPay SH.P.K, Albanien (gegründet 2020, bisher keine Geschäftstätigkeit) Die IuteCredit Europe (keine lizenzpflichtigen Geschäftsaktivitäten) und ihre Tochtergesellschaften bilden zusammen die IuteCredit Group. Die Tochtergesellschaft IuteCredit Kosovo wurde zum Stichtag nicht konsolidiert, die Tochtergesellschaft IutePay Albanien S.H.P.K.,Geschäftstätigkeit seit Juli 2018, wurde im September 2020 liquidiert. Mitarbeiter: 369 (per 31.12.2020) à 428 (per 30.09.2021) Unternehmenssitz: Tallin (Estland) Gründung/Historie: 2008 Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Das Geschäftsmodell der IuteCredit Europe Group sind unbesicherte Konsumentenkredite und Kfz-besicherte Kredite, die sie über ihre 100%igen Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern vertreibt (die Tochtergesellschaften nutzen dafür die Eigenkapitalausstattung der Gruppe). Dies erfolgt über gruppeneigene Filialen, Online-Portale und externe Vertriebspartner (Geschäfte, Telekommunikationsunternehmen, Geldtransfer-Unternehmen, Postfilialen). Ende 2020 hatte die Gruppe 40 Filialen und 1.225 Shops. Das Geschäft basiert auf normal laufenden Krediten (Zins- und Provisionseinnahmen daraus sind größte Ertragsquelle) und der Vermeidung von schlecht laufenden (30 bis 50 Tage überfällig) oder ausfallenden Krediten. Zweitgebühren, die in Fällen verschiedener Verstöße von Kunden erhoben wurden, dienen dazu, das verlorene Geld zu kompensieren, das die Gruppe ansonsten gemäß der ursprünglichen Kreditvereinbarungen erhalten hätte. Die Tochtergesellschaft Iute Credit Finance (Emittentin) agiert als Finanzierungsgesellschaft für die Gruppe. Kredite: Die Kreditprodukte der Gruppe sind unbesicherte Konsumentenkredite mit Laufzeiten zwischen einem und 48 Monaten sowie Kfz-besicherte Kredite mit Laufzeiten bis 72 Monaten. Der durchschnittliche Kreditbetrag liegt bei 500,- Euro, der Kreditrahmen zwischen 25 und 10.000,- Euro. Das Kreditportfolio ist zu 40% in Moldawien, zu 38% in Albanien, zu 19% in Mazedonien und zu 3% in Bosnien lokalisiert. Die Gruppe konzentriert sich nur auf Kunden mit festem Arbeitsverhältnis und stabilem Einkommen. Kredite basieren auf persönlicher Einschätzung und Kreditbeurteilung. Bei neuen Kreditanträgen basiert das Kreditrating auf einer Gegenüberstellung der relevanten Parameter des Antragstellers mit entsprechenden statistischen Parametern von laufenden und schlechter laufenden Kundengruppen sowie bestimmter Datenbestände. Für wiederkehrende Kunden nutzt die Gruppe persönliche Kreditbeurteilungen, die auf individuellen Performancedaten basieren. Durchschnittlich 62% der Kreditanträge bei der Gruppe konnten genehmigt werden. Strategie: Die Muttergesellschaft IuteCredit Europe ist verantwortlich für strategisches Management, das folgendes beinhaltet: * Strategische Ziele/Planung * Organisationsstruktur und Zusammenstellung der Management Teams * Personalwesen und Rahmenregeln aus Kundenerfahrungen als Unterstützung zur Zielerreichung * Rahmenwerk und Zielplanung des Financial-Managements * Vertrieb- und Marketing-Rahmenwerk und Zielplanung * Gestaltung von Service-Prozessen und Entwicklung von Technologien * Risikomanagement, inklusive Kredit-Produktentwicklung und generelles Compliance Rahmenwerk * Datenauswertungen * Finanzen und Investor Relations der Unternehmensgruppe Kunden: Privatkunden im beschriebenen Marktgebiet; Ende 2020 hatte die Gruppe über 660.000 Individuen (Frauen 43%, Männer 57%) in ihrer Datenbasis (2019 über 600.000); ca. 66% sind wiederkehrende Kunden mit mindestens einem erfolgreich zurückgezahlten Kredit. Das Alter der Kunden repräsentiert den demografischen Altersbaum der jeweiligen Länder. Lieferanten: Mitarbeiter des Konzerns durch deren geistige Leistungen (Produktentwicklungen)

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] ( # _ftn2) wie folgt dar:

AS luteCredit Europe IFRS 2018 2019 2020 2021 Konzern TEUR 30.09. Bilanzstichtag: 31.12. Umsatz 32.389 50.784 56.090 43.612 EBITDA 12.913 20.164 20.873 15.783 EBIT (Betriebsergebnis) 12.693 18.925 19.131 13.802 EAT (Ergebnis nach Steuern) 7.761 8.065 3.482 4.395 Anlagevermögen (lt. Bilanz) 2.692 17.109 13.980 14.222 Eigenkapital (lt. Bilanz) 12.690 18.506 21.488 23.691 Bilanzsumme 55.290 106.254 116.619 130.035 Anzahl Mitarbeiter 233 347 369 420 Umsatzrendite (%) 24,0% 15,9% 6,2% 10,1% Umsatzentwicklung 56,8% 10,4% Jahresergebnis Entwicklung 3,9% -56,8% Eigenkapitalquote (%) 23,0% 17,4% 18,4% 18,2% Anlagendeckung /"goldene Bilanzregel" 471,4% 108,2% 153,7% 166,6%

In 2019 waren die Gruppenziele für 2020 eine Fortsetzung des starken Wachstums durch Verdoppelung der Bilanzsumme auf über 200 Mio. Euro und Steigerung der Umsätze um 50% auf 75 Mio. Euro, bei gleichzeitiger Beibehaltung der guten Bilanzqualität und Profitabilität des Geschäftsmodells.

Entwicklung 2020

Im Berichtsjahr wurde die Gruppe von der Corona-Pandemie und den darauf bezogenen Reaktionen der Staaten, in denen sie tätig ist, beeinflusst.

Im ersten Quartal wurde klar, dass das starke Wachstumsziel nicht erreicht werden würde. Während des Jahres konzentrierte sich die Gruppe auf den Einzug ihrer Kredit-Forderungen und die disziplinierte Steuerung der bilanziellen Vermögen und Verbindlichkeiten. Sie spürte einen starken Rückgang der Kredit-Rückzahlungen bei gleichzeitiger Neukredit-Nachfrage und baute einen Puffer für zukünftige Kreditausfälle auf. Nach der Abschwungphase mit relativ guten Ergebnissen und beschränkten Schäden begann die Gruppe wieder Fahrt aufzunehmen. Im zweiten Halbjahr gab es Optimismus über das Wachstum und eine Umkehr der Wertberichtigungen, das letzte Quartal blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Kredit-Auszahlungen lagen unter Plan, während die Rückzahlungen höher waren als erwartet. Das Jahr endete zwar im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von Umsatz und Bilanzsumme, erreichte jedoch nicht die Zielvolumen. In der Bilanz blieb der Anteil der Netto-Kundenkredite auf Vorjahresniveau, jedoch stiegen die Wertberichtigungen für potentielle Kreditverluste von 13 Mio. Euro auf 16 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten stiegen um 7 Mio. auf 95 Mio. Euro, während der Cash-Bestand über die Jahre um mehr als 13 Mio. Euro stieg und in der Spitze bei über 19 Mio. lag. Unter dem Strich endete das Jahr mit einer stärkeren und liquideren Bilanz, was die Gruppe in 2021 aggressiv nutzen möchte. Ende 2020 hatte die Gruppe mehr als 130.000 aktive Kreditkunden in vier Ländern.

Ende 2020 waren ungefähr 23% des Portfolios Kredite mit einer Laufzeit größer als 12 Monaten (2019: 26%) und 77% der laufenden Kredite waren solche mit einer Laufzeit bis 12 Monaten (2019: 74%). Das Netto-Kreditportfolio (Summe aller Forderungen an Kunden, bereinigt um Rückstellungen für Leistungsstörungen) beträgt stabil TEUR 79.186.

Der im Juli 2019 an der Frankfurter Börse emittierte 40 Mio. Euro Senior Secured Bond, wurde im November 2020 um 10 Mio. Euro aufgestockt.

Die Gruppe eintwickelt sich stark intern, was bilanziell nicht sichtbar ist. Sie investiert weiterhin in Finanztechnologien; hat kartenlose Selbstbedienungsterminals/Geldautomaten, eine eigene App, neue effizientere Mehrkanaltechnologien sowie nahtlose online Interaktion mit Kunden eingeführt und arbeitet an anderen Entwicklungen.

Entwicklung 2021 und Ausblick

Laut dem Jahresabschluss 2020 ist die IuteCredit Group für 2021 bestrebt, von ihren Digitalisierungsaktivitäten und Kundenselbstbedienungslösungen zu profitieren. Möglichkeiten auf dem Akquisitionsmarkt können mit dem eigenen Know-how über Geschäftsintegration kombiniert und das Geschäft in Bulgarien soll wieder in Gang gesetzt werden. Die Gruppe erwartet, dass sich ihre Bilanzsumme auf 200 Mio. Euro verdoppelt. Dies soll durch Gesamtumsätze von über 70 Mio. Euro (aus Krediten und Zahlungsdienstleistungen) erwirtschaftet werden, aus denen die Gruppe ein Netto-Ergebnis von mindestens 10 Mio. Euro erwartet. Ende 2021 sollte die Anzahl aktiver Kunden 200.000 überschreiten.

Die Gruppe hat für 2021 folgende Ziele:

* mehr als 200.000 aktive Kreditkunden in der Datenbank * Vergabe von über 185.000 TEuro an Kredite * laufendes Hauptportfolio von 125.000 TEuro per 31.12.2021 * Umsätze über 70.000 TEuro * Netto Income Marge mindestens 20% * Neue Technologie-Lösungen, um das bestehende Angebot finanzieller Dienste erweitern zu können

Die Corona-Krise, ihr Einfluss auf die Konsumenten-Nachfrage und das Einkommen der Kunden der IuteCredit Group kann auch nach fast zwei Jahren der Pandemie immernoch nicht vollständig qualifiziert und quantifiziert werden. Sie hat weiterhin einen dämpfenden Effekt auf die Kredit-Nachfrage und die Möglichkeit Kredite zurückzuzahlen. Der Blick in die Zukunft und die Erholung der Wirtschaft sind verzerrt, durch die Störung globaler Lieferketten, was Engpässe und Preisschwankungen verursacht. Wenn Lebensmittel, Energie und andere Basics zu teuer für die Kunden der IuteCredit Group werden, gibt es trotzdem keine Steigerungsmöglichkeiten für die IuteCredit Group, da sie keine Kredite für Lebenshaltung vergibt. Die Wende zu grüner Energie verursacht bei den Iute-Kunden zusätzliche Kosten, während sie für innovative Unternehmen wie IuteCredit Potential zur Generierung von Umsätzen ist. Höhere Energierechnungen reduzieren das verfügbare Einkommen der Iute-Kunden. Der Kultur- und Generationenwechsel hin zum "Online-Leben" verändert das Profil, wie und wo Kunden ihr Geld ausgeben und wo sie einen Kredit benötigen. Die Präsenz im "Online-Leben" zu entwickeln wird für Unternehmen entscheidend sein und Gewinner von Verlierern unterscheiden. IuteCredit hat mehr als 150.000 App-Downloads in den ersten 10 Monaten 2021.

Per 30.09.2021 konnte die Gruppe vor allem mit Zins- und Provisionserträgen Umsätze in Höhe von 35,1 Mio. Euro (2020: 32,4 Mio. Euro) erwirtschaften und daraus ein Ergebnis nach Steuern von 4,4 Mio. Euro (2020: 3,8 Mio. Euro) generieren. Die Risikokosten konnten im Vergleich zu 2020 von 20% auf 14,9% ebenso verbessert werden wie die Quote der schlecht laufenden Kredite (Non Performing Loans) von 16,6% auf 10,9%.

Das Volumen der ausgezahlten Kredite stieg im Vorjahresvergleich um 11,5% auf 130 Mio. Euro, die Anzahl der abgeschlossenen Kredite konnte im Vorjahresvergleich um 33,3% auf 216.046 gesteigert werden. Der Nennwert der vergebenen Darlehen stieg um 52,7% auf 122,9 Mio. Euro. Das Kreditportfolio stieg brutto um 20% auf 114 Mio. Euro. und netto um 24,8% auf 98,8 Mio. Euro. Die Gesamtanzahl der Kunden stieg um 12,4% auf 772.000 Kunden (31.12.2020: 687.000).

Auf Basis der bisherigen Umsätze und Bilanzstruktur ist die Gruppe zuversichtlich, die konsolidierten Umsätze in 2021 auf 60 Mio. Euro steigern zu können und den Netto-Profit zu übertreffen, genauso wie den Original-Forecast von 6 Mio.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating[ 3 ] ( # _ftn3)

Der Nachhaltigkeitsbeitrag von der IuteCredit Europe AS wird insgesamt als positiv eingeschätzt. Die Unternehmensgruppe verstößt nicht gegen die vom KFM Mittelstandsanleihen FONDS definierten Ausschlusskriterien. Die IuteCredit Europe AG erzielt mit rund 20-30 Prozent Umsatzanteil eine positive Nachhaltigkeitswirkung. Darüber hinaus existieren im Unternehmen Ansätze für die Berücksichtigung von ESG-Aspekten, es fehlt jedoch an einer systematischen Umsetzung.

Anleihe: 75 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 11,00% p.a. und einer Laufzeit bis 2026[ 4 ] ( # _ftn4)

5-jährige Laufzeit: 07.10.2021 bis 06.10.2026 Zinskupon: 11,00% p.a. Volumen: 75 Mio. Euro Stückelung: 100 Euro pro Stück Handelsplatz/Marktsegment: Open Market Segment der Frankfurter Börse Zinstermine: am 06.04. und 06.10. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten: Kündigungsmöglichkeiten bestehen seitens der Emittentin ab dem Emissionstag bis zum 06.10.2024 zu 105,50% und ab dem 06.10.2024 bis zum 06.10.2026 zu 102,75%. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Gläubigers, Covenants: Ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels oder falls die im Wertpapierprospekt geregelten finanzwirtschaftlichen Bedingungen während der Laufzeit nicht erfüllt werden können. Rang und Besicherung: nicht nachrangig und besichert durch Garantien, sowie Verpfändungen von Anteilen, Einnahmen und Bankkonten, Senior Secured Verwendungszweck: Der Emissionserlös wird von IuteCredit zur Finanzierung des Wachstums in aktuellen und zukünftigen Märkten sowie zur Refinanzierung bestehendem Fremdkapitals verwendet. Besondere Merkmale: Die Anleihe ist nach luxemburgischen Recht begeben. Fazit und persönliche Meinung der Analysten: "Attraktive" Bewertung Das Geschäftsmodell überzeugt durch eine risikoaverse und solide betriebswirtschaftliche Strategie. Die zunehmende Digitalisierung der Finanzdienstleistungs-Branche wird von der Gruppe als Chance gesehen und durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Mit der bisherigen Ausrichtung betreibt die Gruppe ein rentables und zukunftsfähiges Geschäftsmodell. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 10,45% p.a. (auf Kursbasis von 103,01% am 30.11.2021 an der Börse Stuttgart bei Berechnung bis Endfälligkeit am 06.10.2026) wird die 11,00%-IuteCredit-Anleihe 21/26 (WKN A3KT6M) als " Attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet.

Über dieses KFM-Barometer

Analysten: Andreas Münster, Unternehmensanalyst und Florian Springer, Wertpapieranalyst im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 30.11.2021, 11:39 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Geschäftsberichtes 2020 und des Wertpapierprospektes vom 30.08.2021 der IuteCredit Finance S.á.r.l.. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

