Als in der vergangenen Woche ein neues Corona-Gespenst an den Börsen umging und die Kurse purzelten, erging es den Kryptowährungen nicht viel besser. Ist der Bitcoin als sicherer Hafen nur ein Mythos?Der "Black Friday" hat nicht nur viele Aktieninvestoren kalt erwischt. Auch Kryptowährungen gerieten unter die Räder. Bitcoin minus zehn Prozent, Ether minus zwölf Prozent, Binance Coin (BNB) in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...